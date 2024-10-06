06.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
4-4-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
22
Галан
22
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
27
Витсель
19
Альварес
7
Гризманн
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
16
Лопес
10
Мендес
10
Мендес
16
Лопес
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
3
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
652
329
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
9
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетико», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»