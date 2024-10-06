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  • «Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 20:50
Реал Сосьедад
06.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
84' Л. Сучич
1' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-2-3
1
Ремиро
17
Гомес
21
Агер
19
Субельдия
16
Лопес
2
Арамбуру
24
Сучич
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
4-4-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
22
Галан
22
Галлахер
6
Коке
8
Барриос
27
Витсель
19
Альварес
7
Гризманн
23
Бекер
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Бекер
16
Лопес
10
Мендес
10
Мендес
16
Лопес
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Де Пауль
22
Галлахер
7
Гризманн
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
3
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
652
329
Сейвы
0
6
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
9
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Атлетико», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Атлетико»

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Реал Сосьедад
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