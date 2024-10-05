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    • «Сочи» – «Чайка»: прогноз на матч 13 тура Первой лиги, 6 октября

    «Сочи» – «Чайка»: прогноз на матч 13 тура Первой лиги, 6 октября

    В воскресенье, 6 октября, в 13 туре российской Первой лиги сыграют «Сочи» и «Чайка». Матч пройдет в Сочи, начало – в 19:00 (мск).

    «Сочи»

    Команда Роберта Морено набрала 17 очков и находится на 7-м месте в Первой лиге. Сочинцы добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 17:14.

    Последние результаты «Сочи»:

    «Чайка»

    «Чайка» набрала 17 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Евгения Калешина добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражений, разница мячей – 15:11.

    Предыдущие результаты «Чайки»:

    Очные встречи

    • 12.03.17 «Сочи» – «Чайка» – 1:0 Вторая лига;
    • 19.08.16 «Чайка» – «Сочи» – 2:2 Вторая лига;
    • 16.07.16 «Сочи» – «Чайка» – 0:1 Кубок России.

    Прогноз на матч «Сочи» – «Чайка»

    Несмотря на соседство по таблице, явным фаворитом предстоящего матча считаются хозяева. Однако «Чайка» сумеет создать проблемы команде Морено. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.

    Источник: «Бомбардир»

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