В воскресенье, 6 октября, в 13 туре российской Первой лиги сыграют «Сочи» и «Чайка». Матч пройдет в Сочи, начало – в 19:00 (мск).

«Сочи»

Команда Роберта Морено набрала 17 очков и находится на 7-м месте в Первой лиге. Сочинцы добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 17:14.

Последние результаты «Сочи»:

«Чайка»

«Чайка» набрала 17 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Евгения Калешина добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражений, разница мячей – 15:11.

Предыдущие результаты «Чайки»:

Очные встречи

12.03.17 «Сочи» – «Чайка» – 1:0 Вторая лига;

19.08.16 «Чайка» – «Сочи» – 2:2 Вторая лига;

16.07.16 «Сочи» – «Чайка» – 0:1 Кубок России.

Прогноз на матч «Сочи» – «Чайка»

Несмотря на соседство по таблице, явным фаворитом предстоящего матча считаются хозяева. Однако «Чайка» сумеет создать проблемы команде Морено. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.