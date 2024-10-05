В воскресенье, 6 октября, в 13 туре российской Первой лиги сыграют «Сочи» и «Чайка». Матч пройдет в Сочи, начало – в 19:00 (мск).
«Сочи»
Команда Роберта Морено набрала 17 очков и находится на 7-м месте в Первой лиге. Сочинцы добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 17:14.
Последние результаты «Сочи»:
- 29.09.24 «Торпедо» М – «Сочи» – 2:2 Первая лига;
- 24.09.24 «Кубань Холдинг» – «Сочи» – 0:5 Кубок России;
- 21.09.24 «Сокол» – «Сочи» – 1:1 Первая лига
«Чайка»
«Чайка» набрала 17 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Евгения Калешина добыли 4 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражений, разница мячей – 15:11.
Предыдущие результаты «Чайки»:
- 29.09.24 «Чайка» – «Балтика» – 0:1 Первая лига;
- 25.09.24 «Химик» – «Чайка» – 0:3 Кубок России;
- 20.09.24 «Уфа» – «Чайка» – 0:1 Первая лига.
Очные встречи
- 12.03.17 «Сочи» – «Чайка» – 1:0 Вторая лига;
- 19.08.16 «Чайка» – «Сочи» – 2:2 Вторая лига;
- 16.07.16 «Сочи» – «Чайка» – 0:1 Кубок России.
Прогноз на матч «Сочи» – «Чайка»
Несмотря на соседство по таблице, явным фаворитом предстоящего матча считаются хозяева. Однако «Чайка» сумеет создать проблемы команде Морено. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.