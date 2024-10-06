06.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
35
Дегтев
17
Макарчук
22
Кожемякин
91
Суслов
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
59
Барт
77
Писарский
3-3-2-2
1
Штепа
99
Евдокимов
2
Нестеров
61
Ужгин
2
Пелих
10
Зарыпбеков
45
Кармаев
10
Бамматгереев
7
Маляров
80
Арбузов
13
Янов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
21
Макаров
14
Сааведра
77
Писарский
11
Мелешин
11
Мелешин
77
Писарский
61
Ужгин
24
Ивашин
24
Ивашин
61
Ужгин
2
Нестеров
4
Ибрагимов
4
Ибрагимов
2
Нестеров
10
Бамматгереев
9
Козаченко
9
Козаченко
10
Бамматгереев
2
Пелих
11
Николаев
11
Николаев
2
Пелих
Остались в запасе
Сочи
Чайка
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
78
Даниил Черняков
ЦП
11
Максим Левин
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сочи - Чайка
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Чайки», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»