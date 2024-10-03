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    • Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Комо», Серия А, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Наполи» – «Комо», Серия А, 4 октября 2024 года

    4 октября 2024 года на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 7-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо». Лидер чемпионата встретится с середняком турнира, и ожидается, что хозяева продолжат свою серию без поражений.

    «Наполи»

    «Наполи» демонстрирует великолепную форму и заслуженно занимает первое место в Серии А после 6 туров. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, а за этот период она пропустила всего 1 гол, забив 13 раз. Отличная оборона в сочетании с мощной атакой делает «Наполи» одним из главных фаворитов турнира. Лучшим бомбардиром команды является Хвича Кварацхелия, который забил 3 гола в 10 матчах. На домашней арене «Наполи» играет уверенно, что подтверждают победы над «Монцей» и «Пармой» в последних играх. Однако стоит учесть, что «Наполи» иногда испытывает проблемы с завершением атак против хорошо организованных оборонительных команд.

    Последние матчи «Наполи»:

    «Комо»

    «Комо» уверенно закрепился в середине турнирной таблицы и занимает 10-е место после 6 туров. Команда показывает агрессивный стиль игры и в последних трех матчах неизменно забивает минимум 2 гола. Лучшим бомбардиром является Патрик Кутроне, который забил 5 голов в 7 матчах. Однако защита «Комо» часто подводит: команда пропускает в каждом из 6 последних матчей Серии А. Несмотря на атакующий потенциал, стабильность в обороне остается основной проблемой для «Комо», особенно в играх с сильными соперниками. На выезде команда играет нестабильно, что снижает их шансы на успех в матче против лидера.

    Последние матчи «Комо»:

    Личные встречи

    Исторически «Комо» доминирует в очных встречах против «Наполи». В последних 5 матчах «Комо» одержал 4 победы, что добавляет дополнительной интриги перед предстоящей встречей. Однако все предыдущие игры проходили более 10 лет назад, и текущая форма команд значительно отличается от их прошлых результатов.

    История личных встреч:

    • Серия B, 01.02.2004: «Комо» 2:0 «Наполи»
    • Серия B, 07.09.2003: «Наполи» 0:1 «Комо»
    • Серия B, 02.06.2002: «Наполи» 1:2 «Комо»
    • Серия B, 06.01.2002: «Комо» 0:2 «Наполи»

    Статистика

    «Наполи»

    • Средняя результативность: 2.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 3 сухих матча подряд

    «Комо»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропускает в 6 последних матчах

    Прогноз на матч «Наполи» – «Комо»

    Учитывая текущую форму обеих команд, «Наполи» выглядит очевидным фаворитом матча. Их стабильная игра в обороне и эффективная атака позволяют контролировать ход встреч и доминировать на поле. «Комо», несмотря на свои успехи в последних матчах, не выглядит способным создать серьезные проблемы хозяевам. Главной задачей «Комо» станет попытка сдержать натиск «Наполи» и организовать редкие контратаки, но учитывая слабую оборону гостей, вероятность того, что они смогут удержать ворота «сухими», крайне мала.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Наполи» – коэффициент 1.35
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.35.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Наполи» с минимальными шансами для «Комо» на успешное выступление.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

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