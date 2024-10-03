4 октября 2024 года на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 7-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо». Лидер чемпионата встретится с середняком турнира, и ожидается, что хозяева продолжат свою серию без поражений.
«Наполи»
«Наполи» демонстрирует великолепную форму и заслуженно занимает первое место в Серии А после 6 туров. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, а за этот период она пропустила всего 1 гол, забив 13 раз. Отличная оборона в сочетании с мощной атакой делает «Наполи» одним из главных фаворитов турнира. Лучшим бомбардиром команды является Хвича Кварацхелия, который забил 3 гола в 10 матчах. На домашней арене «Наполи» играет уверенно, что подтверждают победы над «Монцей» и «Пармой» в последних играх. Однако стоит учесть, что «Наполи» иногда испытывает проблемы с завершением атак против хорошо организованных оборонительных команд.
Последние матчи «Наполи»:
- «Наполи» 2:0 «Монца»
- «Наполи» 5:0 «Палермо» (Кубок)
- «Ювентус» 0:0 «Наполи»
- «Кальяри» 0:4 «Наполи»
- «Наполи» 2:1 «Парма»
«Комо»
«Комо» уверенно закрепился в середине турнирной таблицы и занимает 10-е место после 6 туров. Команда показывает агрессивный стиль игры и в последних трех матчах неизменно забивает минимум 2 гола. Лучшим бомбардиром является Патрик Кутроне, который забил 5 голов в 7 матчах. Однако защита «Комо» часто подводит: команда пропускает в каждом из 6 последних матчей Серии А. Несмотря на атакующий потенциал, стабильность в обороне остается основной проблемой для «Комо», особенно в играх с сильными соперниками. На выезде команда играет нестабильно, что снижает их шансы на успех в матче против лидера.
Последние матчи «Комо»:
- «Комо» 3:2 «Верона»
- «Аталанта» 2:3 «Комо»
- «Комо» 2:2 «Болонья»
- «Удинезе» 1:0 «Комо»
- «Кальяри» 1:1 «Комо»
Личные встречи
Исторически «Комо» доминирует в очных встречах против «Наполи». В последних 5 матчах «Комо» одержал 4 победы, что добавляет дополнительной интриги перед предстоящей встречей. Однако все предыдущие игры проходили более 10 лет назад, и текущая форма команд значительно отличается от их прошлых результатов.
История личных встреч:
- Серия B, 01.02.2004: «Комо» 2:0 «Наполи»
- Серия B, 07.09.2003: «Наполи» 0:1 «Комо»
- Серия B, 02.06.2002: «Наполи» 1:2 «Комо»
- Серия B, 06.01.2002: «Комо» 0:2 «Наполи»
Статистика
«Наполи»
- Средняя результативность: 2.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 0.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
- 3 сухих матча подряд
«Комо»
- Средняя результативность: 1.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропускает в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Наполи» – «Комо»
Учитывая текущую форму обеих команд, «Наполи» выглядит очевидным фаворитом матча. Их стабильная игра в обороне и эффективная атака позволяют контролировать ход встреч и доминировать на поле. «Комо», несмотря на свои успехи в последних матчах, не выглядит способным создать серьезные проблемы хозяевам. Главной задачей «Комо» станет попытка сдержать натиск «Наполи» и организовать редкие контратаки, но учитывая слабую оборону гостей, вероятность того, что они смогут удержать ворота «сухими», крайне мала.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.35
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.35.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Наполи» с минимальными шансами для «Комо» на успешное выступление.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 9.50.