4 октября 2024 года на стадионе «Сан-Паоло» состоится матч 7-го тура Серии А между «Наполи» и «Комо». Лидер чемпионата встретится с середняком турнира, и ожидается, что хозяева продолжат свою серию без поражений.

«Наполи»

«Наполи» демонстрирует великолепную форму и заслуженно занимает первое место в Серии А после 6 туров. Команда не проигрывает в 5 последних матчах, а за этот период она пропустила всего 1 гол, забив 13 раз. Отличная оборона в сочетании с мощной атакой делает «Наполи» одним из главных фаворитов турнира. Лучшим бомбардиром команды является Хвича Кварацхелия, который забил 3 гола в 10 матчах. На домашней арене «Наполи» играет уверенно, что подтверждают победы над «Монцей» и «Пармой» в последних играх. Однако стоит учесть, что «Наполи» иногда испытывает проблемы с завершением атак против хорошо организованных оборонительных команд.

Последние матчи «Наполи»:

«Комо»

«Комо» уверенно закрепился в середине турнирной таблицы и занимает 10-е место после 6 туров. Команда показывает агрессивный стиль игры и в последних трех матчах неизменно забивает минимум 2 гола. Лучшим бомбардиром является Патрик Кутроне, который забил 5 голов в 7 матчах. Однако защита «Комо» часто подводит: команда пропускает в каждом из 6 последних матчей Серии А. Несмотря на атакующий потенциал, стабильность в обороне остается основной проблемой для «Комо», особенно в играх с сильными соперниками. На выезде команда играет нестабильно, что снижает их шансы на успех в матче против лидера.

Последние матчи «Комо»:

Личные встречи

Исторически «Комо» доминирует в очных встречах против «Наполи». В последних 5 матчах «Комо» одержал 4 победы, что добавляет дополнительной интриги перед предстоящей встречей. Однако все предыдущие игры проходили более 10 лет назад, и текущая форма команд значительно отличается от их прошлых результатов.

История личных встреч:

Серия B, 01.02.2004: «Комо» 2:0 «Наполи»

Серия B, 07.09.2003: «Наполи» 0:1 «Комо»

Серия B, 02.06.2002: «Наполи» 1:2 «Комо»

Серия B, 06.01.2002: «Комо» 0:2 «Наполи»

Статистика

«Наполи»

Средняя результативность: 2.60 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

3 сухих матча подряд

«Комо»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Наполи» – «Комо»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Наполи» выглядит очевидным фаворитом матча. Их стабильная игра в обороне и эффективная атака позволяют контролировать ход встреч и доминировать на поле. «Комо», несмотря на свои успехи в последних матчах, не выглядит способным создать серьезные проблемы хозяевам. Главной задачей «Комо» станет попытка сдержать натиск «Наполи» и организовать редкие контратаки, но учитывая слабую оборону гостей, вероятность того, что они смогут удержать ворота «сухими», крайне мала.

Рекомендации для ставок:

Победа «Наполи» – коэффициент 1.35

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Наполи» за коэффициент 1.35.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Наполи» с минимальными шансами для «Комо» на успешное выступление.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Наполи» за коэффициент 9.50.