04.10.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
4-3-2-1
1
Каприле
37
Оливера
22
Ррахмани
4
Буонджорно
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
9
Лукаку
4-1-2-2-1
25
Аудеро
13
Доссена
2
Кемпф
20
ван дер Бремпт
5
Морено
21
Перроне
6
Роберто
10
Пас
7
Стрефецца
39
Фадера
10
Кутроне
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Кварацхелия
7
Нерес
7
Нерес
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
5
Морено
3
Сала
3
Сала
5
Морено
20
ван дер Бремпт
16
Энгельхардт
16
Энгельхардт
20
ван дер Бремпт
39
Фадера
90
Верди
90
Верди
39
Фадера
10
Кутроне
99
Габриеллони
99
Габриеллони
10
Кутроне
7
Стрефецца
11
Белотти
11
Белотти
7
Стрефецца
Остались в запасе
Наполи
Комо
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
25
Пепе Рейна
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
6
Алессио Йовине
ПВ
17
Али Джасим
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Наполи - Комо
1
1
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
423
628
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Комо», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»