3 октября 2024 года на стадионе «Акер Стадион» состоится матч первого тура Лиги Конференций между норвежским клубом «Мольде» и североирландской командой «Ларн». Обе команды показывают высокую результативность и стремятся удачно начать групповую стадию турнира.

«Мольде»

«Мольде» демонстрирует впечатляющую форму на старте сезона. В последних 5 играх норвежский клуб забил 17 голов и пропустил 7. Их атака действует уверенно и разнообразно, что делает команду опасной для любого соперника. Средняя результативность «Мольде» составляет 3,40 гола за матч, и они стабильно забивают в каждом из последних 7 матчей. На своем поле «Мольде» выиграл 3 последних встречи, что придаeт дополнительное преимущество перед этим поединком. Однако определенные проблемы в обороне могут стать уязвимостью, которой постарается воспользоваться «Ларн».

Последние матчи «Мольде»:

«Ларн»

«Ларн» показывает хорошие результаты в последних матчах, выиграв 4 игры подряд. Команда отличается сбалансированной игрой в обороне и стабильной атакой, забив 9 голов и пропустив всего 2 в последних 5 играх. Средняя результативность составляет 1,80 гола за матч, а среднее количество пропущенных мячей – 0,40, что делает их организованным коллективом. Тем не менее, «Ларн» испытывает определенные сложности в еврокубках, регулярно пропуская в последних 3 матчах Лиги Конференций, что может стать проблемой против такого мощного соперника, как «Мольде».

Последние матчи «Ларн»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных турнирах. Отсутствие личных встреч создает определенную интригу и неопределенность, так как соперники не имеют опыта игры друг против друга. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника с первых минут.

Статистика

«Мольде»

Средняя результативность: 3.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Забивает в 7 последних матчах

«Ларн»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Победа в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Мольде» – «Ларн»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативного матча с обилием голов. «Мольде» демонстрирует мощную игру в атаке, что делает их фаворитом в этом поединке. Однако «Ларн» способен создать угрозу благодаря своей организованной защите и уверенной реализации моментов. Вероятно, что обе команды будут активно действовать в атаке, что приведет к высокому результату на табло.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Победа «Мольде» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Мольде» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Мольде» с уверенным преимуществом, но с пропущенным голом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Мольде» за коэффициент 9.00.