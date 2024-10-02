Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Мольде» – «Ларн», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Мольде» – «Ларн», Лига Конференций, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Акер Стадион» состоится матч первого тура Лиги Конференций между норвежским клубом «Мольде» и североирландской командой «Ларн». Обе команды показывают высокую результативность и стремятся удачно начать групповую стадию турнира.

    «Мольде»

    «Мольде» демонстрирует впечатляющую форму на старте сезона. В последних 5 играх норвежский клуб забил 17 голов и пропустил 7. Их атака действует уверенно и разнообразно, что делает команду опасной для любого соперника. Средняя результативность «Мольде» составляет 3,40 гола за матч, и они стабильно забивают в каждом из последних 7 матчей. На своем поле «Мольде» выиграл 3 последних встречи, что придаeт дополнительное преимущество перед этим поединком. Однако определенные проблемы в обороне могут стать уязвимостью, которой постарается воспользоваться «Ларн».

    Последние матчи «Мольде»:

    «Ларн»

    «Ларн» показывает хорошие результаты в последних матчах, выиграв 4 игры подряд. Команда отличается сбалансированной игрой в обороне и стабильной атакой, забив 9 голов и пропустив всего 2 в последних 5 играх. Средняя результативность составляет 1,80 гола за матч, а среднее количество пропущенных мячей – 0,40, что делает их организованным коллективом. Тем не менее, «Ларн» испытывает определенные сложности в еврокубках, регулярно пропуская в последних 3 матчах Лиги Конференций, что может стать проблемой против такого мощного соперника, как «Мольде».

    Последние матчи «Ларн»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных турнирах. Отсутствие личных встреч создает определенную интригу и неопределенность, так как соперники не имеют опыта игры друг против друга. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника с первых минут.

    Статистика

    «Мольде»

    • Средняя результативность: 3.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 17 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Забивает в 7 последних матчах

    «Ларн»

    • Средняя результативность: 1.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • Победа в 4 последних матчах

    Прогноз на матч «Мольде» – «Ларн»

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативного матча с обилием голов. «Мольде» демонстрирует мощную игру в атаке, что делает их фаворитом в этом поединке. Однако «Ларн» способен создать угрозу благодаря своей организованной защите и уверенной реализации моментов. Вероятно, что обе команды будут активно действовать в атаке, что приведет к высокому результату на табло.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Победа «Мольде» – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Мольде» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Мольде» с уверенным преимуществом, но с пропущенным голом.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Мольде» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+