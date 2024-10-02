3 октября 2024 года на стадионе «Акер Стадион» состоится матч первого тура Лиги Конференций между норвежским клубом «Мольде» и североирландской командой «Ларн». Обе команды показывают высокую результативность и стремятся удачно начать групповую стадию турнира.
«Мольде»
«Мольде» демонстрирует впечатляющую форму на старте сезона. В последних 5 играх норвежский клуб забил 17 голов и пропустил 7. Их атака действует уверенно и разнообразно, что делает команду опасной для любого соперника. Средняя результативность «Мольде» составляет 3,40 гола за матч, и они стабильно забивают в каждом из последних 7 матчей. На своем поле «Мольде» выиграл 3 последних встречи, что придаeт дополнительное преимущество перед этим поединком. Однако определенные проблемы в обороне могут стать уязвимостью, которой постарается воспользоваться «Ларн».
Последние матчи «Мольде»:
- «Мольде» 5:3 «Тромсе»
- «КФУМ» 1:1 «Мольде»
- «Кристиансунд» 0:4 «Мольде»
- «Мольде» 6:1 «Фредрикстад»
- «Русенборг» 2:1 «Мольде»
«Ларн»
«Ларн» показывает хорошие результаты в последних матчах, выиграв 4 игры подряд. Команда отличается сбалансированной игрой в обороне и стабильной атакой, забив 9 голов и пропустив всего 2 в последних 5 играх. Средняя результативность составляет 1,80 гола за матч, а среднее количество пропущенных мячей – 0,40, что делает их организованным коллективом. Тем не менее, «Ларн» испытывает определенные сложности в еврокубках, регулярно пропуская в последних 3 матчах Лиги Конференций, что может стать проблемой против такого мощного соперника, как «Мольде».
Последние матчи «Ларн»:
- «Harland and Wolff Welders FC» 1:2 «Ларн»
- «Клифтонвилл» 1:3 «Ларн»
- «Ларн» 2:0 «Loughgall FC»
- «Ларн» 2:0 «Гленторан»
- «Гленавон» 0:0 «Ларн»
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных турнирах. Отсутствие личных встреч создает определенную интригу и неопределенность, так как соперники не имеют опыта игры друг против друга. Обе стороны будут стремиться адаптироваться к стилю игры соперника с первых минут.
Статистика
«Мольде»
- Средняя результативность: 3.40 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 17 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- Забивает в 7 последних матчах
«Ларн»
- Средняя результативность: 1.80 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- Победа в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Мольде» – «Ларн»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативного матча с обилием голов. «Мольде» демонстрирует мощную игру в атаке, что делает их фаворитом в этом поединке. Однако «Ларн» способен создать угрозу благодаря своей организованной защите и уверенной реализации моментов. Вероятно, что обе команды будут активно действовать в атаке, что приведет к высокому результату на табло.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Победа «Мольде» – коэффициент 1.60
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Мольде» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Мольде» с уверенным преимуществом, но с пропущенным голом.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Мольде» за коэффициент 9.00.