2 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Атлетико». Ожидается напряженное противостояние двух команд, которые находятся в отличной форме и продолжают бороться за лидерство в группе.

«Бенфика»

«Бенфика» уверенно стартовала в Лиге чемпионов, одержав победу над «Црвеной Звездой» (2:1). Команда демонстрирует высокую результативность в последних матчах, забив 15 голов за последние 5 игр, что составляет в среднем 3 гола за матч. В атаке «Бенфика» делает ставку на быстрые фланговые выпады и комбинационную игру, что позволяет создавать много голевых моментов. Однако в обороне у команды все еще остаются слабые места – 4 пропущенных гола за последние 5 матчей. Домашний матч против «Атлетико» станет важным испытанием для португальской команды.

Последние матчи «Бенфики»:

«Атлетико»

«Атлетико» известен своей организованной игрой в обороне и тактической гибкостью. Команда успешно стартовала в Лиге чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг» (2:1). За последние 5 матчей «Атлетико» забил 8 голов и пропустил всего 3, что указывает на высокую надежность защитной линии. В атаке испанская команда делает ставку на контроль мяча и индивидуальные действия лидеров, таких как Антуан Гризманн. Несмотря на это, «Атлетико» нередко испытывает проблемы в играх на выезде, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.

Последние матчи «Атлетико»:

Личные встречи

В сезоне 2015/16 «Бенфика» и «Атлетико» уже встречались в рамках Лиги чемпионов. Обе встречи завершились со счетом 2:1, и оба раза победу одержали гости. Эти результаты подчеркивают равенство сил команд и их готовность играть на победу даже на чужом поле. В предстоящем матче обе команды постараются закрепить свое положение в группе, что обещает упорную борьбу.

Статистика

«Бенфика»

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

«Атлетико»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Бенфика» – «Атлетико»

Учитывая текущую форму обеих команд и их атакующий потенциал, можно ожидать упорное противостояние с обилием моментов. «Бенфика» будет стремиться использовать свое преимущество домашнего поля и агрессивную игру в атаке, в то время как «Атлетико» постарается надежно отыграть в защите и поймать соперника на контратаках. В целом, обе команды обладают равными шансами на успех, однако фактор домашнего поля и высокая результативность «Бенфики» могут склонить чашу весов в их пользу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Бенфики» – коэффициент 2.40

Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет

Учитывая форму обеих команд и их способность забивать, наиболее вероятным исходом будет минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бенфики» за 9.00.