2 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится матч второго тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Атлетико». Ожидается напряженное противостояние двух команд, которые находятся в отличной форме и продолжают бороться за лидерство в группе.
«Бенфика»
«Бенфика» уверенно стартовала в Лиге чемпионов, одержав победу над «Црвеной Звездой» (2:1). Команда демонстрирует высокую результативность в последних матчах, забив 15 голов за последние 5 игр, что составляет в среднем 3 гола за матч. В атаке «Бенфика» делает ставку на быстрые фланговые выпады и комбинационную игру, что позволяет создавать много голевых моментов. Однако в обороне у команды все еще остаются слабые места – 4 пропущенных гола за последние 5 матчей. Домашний матч против «Атлетико» станет важным испытанием для португальской команды.
Последние матчи «Бенфики»:
- «Бенфика» 5:1 «Жил Висенте»
- «Боавишта» 0:3 «Бенфика»
- «Црвена Звезда» 1:2 «Бенфика»
- «Бенфика» 4:1 «Санта-Клара»
- «Морейренсе» 1:1 «Бенфика»
«Атлетико»
«Атлетико» известен своей организованной игрой в обороне и тактической гибкостью. Команда успешно стартовала в Лиге чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг» (2:1). За последние 5 матчей «Атлетико» забил 8 голов и пропустил всего 3, что указывает на высокую надежность защитной линии. В атаке испанская команда делает ставку на контроль мяча и индивидуальные действия лидеров, таких как Антуан Гризманн. Несмотря на это, «Атлетико» нередко испытывает проблемы в играх на выезде, что может стать решающим фактором в предстоящем поединке.
Последние матчи «Атлетико»:
- «Атлетико» 1:1 «Реал Мадрид»
- «Сельта» 0:1 «Атлетико»
- «Райо Вальекано» 1:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг»
- «Атлетико» 3:0 «Валенсия»
Личные встречи
В сезоне 2015/16 «Бенфика» и «Атлетико» уже встречались в рамках Лиги чемпионов. Обе встречи завершились со счетом 2:1, и оба раза победу одержали гости. Эти результаты подчеркивают равенство сил команд и их готовность играть на победу даже на чужом поле. В предстоящем матче обе команды постараются закрепить свое положение в группе, что обещает упорную борьбу.
Статистика
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах
«Атлетико»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Бенфика» – «Атлетико»
Учитывая текущую форму обеих команд и их атакующий потенциал, можно ожидать упорное противостояние с обилием моментов. «Бенфика» будет стремиться использовать свое преимущество домашнего поля и агрессивную игру в атаке, в то время как «Атлетико» постарается надежно отыграть в защите и поймать соперника на контратаках. В целом, обе команды обладают равными шансами на успех, однако фактор домашнего поля и высокая результативность «Бенфики» могут склонить чашу весов в их пользу.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Бенфики» – коэффициент 2.40
Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 2.40.
Прогноз на точный счет
Учитывая форму обеих команд и их способность забивать, наиболее вероятным исходом будет минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Бенфики» за 9.00.