02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
44
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
2-4-2-2
13
Облак
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
14
Льоренте
27
Витсель
7
Де Пауль
10
Корреа
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Бах
14
Силва
14
Силва
6
Бах
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
7
Актюркоглу
19
Бесте
19
Бесте
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
42
Серрано
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
19
Альварес
20
Симеоне
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Бенфика
Атлетико
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бенфика - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
614
538
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.08
0.21
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Атлетико», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»