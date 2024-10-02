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  • «Бенфика» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Бенфика» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 20:50
Бенфика
02.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
4 : 0
Завершен
Атлетико
13' К. Актюркоглу 52' А. Ди Мария (П) 75' А. Бах 84' О. Кекчю (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
44
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
2-4-2-2
13
Облак
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
14
Льоренте
27
Витсель
7
Де Пауль
10
Корреа
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
6
Бах
14
Силва
14
Силва
6
Бах
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
7
Актюркоглу
19
Бесте
19
Бесте
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
14
Льоренте
20
Молина
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
42
Серрано
42
Серрано
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
19
Альварес
20
Симеоне
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Бенфика
Атлетико
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бенфика - Атлетико
1
4
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
11
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
614
538
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
4.08
0.21

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Атлетико», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика»«Атлетико»

Бенфика-Атлетико смотреть онлайн 2 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Бенфика
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