Серия А. «Рома» одержала волевую победу над «Венецией» (2:1)

В 6-м туре чемпионата Италии «Рома» выиграла у «Венеции» со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

Гости забили первый гол в матче на 44-й минуте. Отличился Йоэль Похьянпало.

Хозяева смогли выправить ход игры в свою пользу во второй половине второго тайма. На 74-й минуте счет сравнял Бриан Кристанте, а на 83-й победный гол «Ромы» забил Никколо Писилли.

Римляне занимают 9-е место в Серии A с 9 очками после 6 матчей. «Венеция» расположилась на 18-й строчке турнирной таблицы с 4 очками.

Италия. Серия А. 6-й тур

Рома – Венеция – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Похьянпало, 44; 1:1 – Кристанте, 74; 2:1 – Писилли, 83.

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