Представитель Дзюбы – о голе «Ростову»: «До слез рад за Артема»

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, отреагировал на гол игрока в ворота «Ростова» (2:0).

Дзюба впервые забил за «Акрон».

Артем признан лучшим в матче.

«Так получилось, что я во время матча летел в самолете. Когда примерно два года назад «Локомотив» играл с «Ростовом», Артем тогда первый раз после паузы приехал в Ростов, и я тоже летел в самолете, прилетел и с радостью увидел, как Артем оформил хет‑трик. Вот сегодня перед матчем мы переписывались и я ему сказал, что снова буду лететь во время игры: «Давай, чтобы я прилетел и результат был такой же, как тогда».

Поэтому здорово, что удалось выиграть прежде всего. Это был важнейший матч, сейчас терять очки нельзя. Но и гол – это безумная радость, счастье и гордость за Артема. Очень сильно рад, до слез. Уверен, это только начало. Дальше – больше.

Есть уже четыре голевых действия в трех матчах РПЛ. Впереди важные игры: сперва на Кубок выезд, а потом важнейший матч с «Пари НН», так что надеюсь, Артем не будет останавливаться на достигнутом. А зная его, я уверен, что он не остановится. Ждем следующих голов, передач и побед «Акрона». Всех болельщиков «Акрона» и персональных болельщиков Артема поздравляю с этими великолепными тремя очками», – сказал Гольдман.