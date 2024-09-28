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  • «Калуга» – «Текстильщик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Калуга» – «Текстильщик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 18:37

В 11-м туре Второй Лиги А на стадионе «Орбита» встретятся «Калуга» и «Текстильщик». Оба клуба не показывают стабильных результатов в текущем сезоне и находятся в нижней части турнирной таблицы. «Калуга» занимает 9-е место с 7 очками, а «Текстильщик» – 8-е с 10 очками. Команды разделяет всего три очка, поэтому данная встреча станет важной для обеих сторон, стремящихся улучшить свои позиции.

Анализ команды «Калуга»

«Калуга» под руководством Евгения Лосева испытывает серьезные трудности в текущем сезоне. Команда не может выиграть в 9 последних матчах и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне. В прошлом туре они уступили «Челябинску» (0:3), продлив свою серию неудач. Основной проблемой является нестабильная игра в защите – «Калуга» пропустила 11 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир – Александр Голубцов, на его счету всего 2 забитых мяча в 9 играх. Без улучшения игры в обороне и повышения результативности атаки команде будет сложно претендовать на победу даже в домашних матчах.

Последние 5 матчей:

  • Челябинск 3:0 Калуга

  • Калуга 1:1 Авангард Курск

  • Ленинградец 3:3 Калуга

  • Калуга 1:2 Спартак Кострома

  • Волгарь 2:0 Калуга

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Пропускает в 15 последних матчах подряд.

  • Не выигрывает в 10 последних матчах.

Анализ команды «Текстильщик»

«Текстильщик» под руководством Дмитрия Кириченко также сталкивается с проблемами в игре, но выглядит немного увереннее своего соперника. В прошлом туре команда уступила «Велесу» (0:2), но перед этим одержала уверенную победу над «Сибирью» (3:0). Главной звездой команды является Владимир Азаров, который забил 5 голов в 10 матчах. Основной слабостью команды является нестабильная игра в обороне – «Текстильщик» пропускает почти в каждом матче и испытывает трудности при игре против команд, активно использующих фланговые атаки.

Последние 5 матчей:

  • Текстильщик 0:2 Велес

  • Текстильщик 3:0 Сибирь

  • Авангард Курск 1:1 Текстильщик

  • Текстильщик 1:1 Спартак Кострома (поражение по пенальти в Кубке России)

  • Текстильщик 0:2 Ленинградец

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Тактический разбор

Встреча обещает быть упорной, так как обе команды демонстрируют слабые результаты и стремятся к набору очков. «Калуга» будет пытаться улучшить свою оборону и избежать очередного поражения на своем поле, в то время как «Текстильщик» постарается использовать слабые места соперника в защите, чтобы добиться положительного результата. Ключевым фактором может стать реализация моментов: обе команды не отличаются высокой результативностью, и голевые шансы будут на вес золота.

Личные встречи

  • 04 августа 2024 года: Текстильщик 1:1 Калуга

  • 28 апреля 2024 года: Калуга 4:1 Текстильщик

  • 18 марта 2024 года: Текстильщик 1:1 Калуга

  • 12 августа 2014 года: Текстильщик 3:0 Калуга

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Калуга»: 3.10

  • Ничья: 3.20

  • Победа «Текстильщик»: 2.30

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – да (1.95). Обороны обеих команд выглядят нестабильно, а атаки способны воспользоваться этим.

  • Умеренная ставка: Ничья (3.20). Обе команды испытывают проблемы с результативностью и демонстрируют равную игру в последних матчах.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.00). Учитывая низкую результативность команд, ничья с минимальным количеством голов выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Прогнозы Текстильщик Калуга
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