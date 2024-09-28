Радимов прокомментировал работу Мусаева в «Краснодаре»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о «Краснодаре».

«Краснодар» сейчас поменялся. Они были в шаге от тог, чтобы стать чемпионами в прошлом году. Сейчас они усилили скамейку, на многих позициях у них по два равноценных человека.

Вся команда голодна до трофеев. У «Краснодара» есть преимущество за счет своего поля.

Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку. Он взял хорошее от Ивича. Сейчас команда двигается в правильном направлении», – сказал Радимов.