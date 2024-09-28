Радимов прокомментировал работу Мусаева в «Краснодаре»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о «Краснодаре».
«Краснодар» сейчас поменялся. Они были в шаге от тог, чтобы стать чемпионами в прошлом году. Сейчас они усилили скамейку, на многих позициях у них по два равноценных человека.
Вся команда голодна до трофеев. У «Краснодара» есть преимущество за счет своего поля.
Мусаев молодец, он не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку. Он взял хорошее от Ивича. Сейчас команда двигается в правильном направлении», – сказал Радимов.
- В субботу «Краснодар» примет «Зенит» в рамках 10-го тура РПЛ. Матч начнется в 19:30 мск.
- 40-летний Мусаев вернулся в «Краснодар» 14 марта, сменив на посту главного тренера Владимира Ивича.
Источник: «Матч ТВ»