В 5-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Аугсбург» на стадионе «Ред Булл Арена». Обе команды начали сезон по-разному: «Лейпциг» демонстрирует неплохие результаты, занимая 5-е место с 8 очками, тогда как «Аугсбург» с 4 очками пока что располагается на 12-й позиции. В этом матче хозяева являются явными фаворитами, учитывая как текущую форму, так и статистику личных встреч, в которых «Аугсбург» давно не может добиться успеха на выезде.

Анализ команды «РБ Лейпциг»

Под руководством Марко Розе «Лейпциг» продолжает демонстрировать стабильную игру в атаке, однако в последних матчах команда испытывала трудности с реализацией. В последних пяти играх они забили 7 голов и пропустили 5. Лои Опенда остается ключевым игроком атаки, забив 3 мяча в 6 матчах, и на его плечах лежит основная нагрузка по созданию и завершению голевых моментов.

Последние 5 матчей:

Санкт-Паули 0:0 РБ Лейпциг

Атлетико 2:1 РБ Лейпциг (Лига чемпионов)

РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин

РБ Лейпциг 3:1 Мезельвитц (Товарищеский матч)

Байер 2:3 РБ Лейпциг

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 15 последних матчах против «Аугсбурга».

Забивает в 12 последних матчах против этого соперника.

Анализ команды «Аугсбург»

Команда Джесса Торупа, несмотря на слабые результаты, отличается высокой результативностью. В последних пяти матчах «Аугсбург» забил 11 голов и пропустил столько же, что говорит о слабости их обороны. На выезде «Аугсбург» демонстрирует особенно плохие результаты, проигрывая в последних 5 гостевых матчах Бундеслиги. Самюэль Эссенде, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 5 матчах и является главной атакующей силой.

Последние 5 матчей:

Аугсбург 2:3 Майнц

Аугсбург 3:1 Санкт-Паули

Аугсбург 4:1 Ульм (Товарищеский матч)

Хайденхайм 4:0 Аугсбург

Аугсбург 2:2 Вердер

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Пропускает в 7 последних матчах.

Проиграл 5 последних выездных матчей в Бундеслиге.

Тактический разбор

«РБ Лейпциг» будет стремиться доминировать на своем поле, контролировать игру и создавать многочисленные голевые моменты через быстрые фланговые атаки. Команда Марко Розе известна своей агрессивной игрой на высоких скоростях, что может стать серьезной проблемой для обороны «Аугсбурга». Слабость гостей в защите и их неспособность играть организованно против атакующих команд может привести к множеству голевых моментов у ворот гостей.

«Аугсбург», несмотря на свои атакующие успехи, плохо организован в обороне. Команда будет пытаться играть на контратаках, используя скорость своих форвардов. Однако против «Лейпцига» такой стиль игры редко приносил успех, и скорее всего, гости будут вынуждены защищаться большую часть времени.

Личные встречи

10 февраля 2024 года: Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг

16 сентября 2023 года: РБ Лейпциг 3:0 Аугсбург

15 апреля 2023 года: РБ Лейпциг 3:2 Аугсбург

22 октября 2022 года: Аугсбург 3:3 РБ Лейпциг

8 мая 2022 года: РБ Лейпциг 4:0 Аугсбург

Коэффициенты букмекера:

Победа «РБ Лейпциг»: 1.45

Ничья: 4.50

Победа «Аугсбурга»: 6.50

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и результатов личных встреч, «РБ Лейпциг» выглядит фаворитом матча. Их атакующий потенциал и уверенная игра дома должны принести им комфортную победу. «Аугсбург» может доставить проблемы за счет своей активности в атаке, но оборонительные ошибки гостей не позволят им рассчитывать на положительный результат.

Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за коэффициент 1.75.