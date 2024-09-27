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  • «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:34

Матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Фулхэмом» пройдет на стадионе «Сити Граунд». Обе команды демонстрируют неплохую игру на старте сезона, и их текущие позиции в таблице говорят о хорошем уровне подготовки. «Ноттингем Форест» занимает 8-е место с 9 очками, а «Фулхэм» идет сразу за ними, набрав 8 очков. Оба клуба стараются держать высокие обороты и показывать качественный футбол, что обещает интересное и динамичное противостояние.

Анализ команды «Ноттингем Форест»

Команда Нуну Эшпириту Санту демонстрирует стабильные результаты на старте сезона. В последних 6 матчах Премьер-лиги «Ноттингем Форест» не проигрывает и стабильно забивает в каждой игре. Их главной звездой является Крис Вуд, который забил 3 гола в 5 матчах. Оборона команды в целом выглядит уверенно: за последние 5 матчей они пропустили лишь 4 гола. Несмотря на то, что команда играет осторожно, они предпочитают контролировать мяч и использовать быстрые контратаки, что делает их опасными в атаке.

Последние 5 матчей:

  • Брайтон 2:2 Ноттингем Форест

  • Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест

  • Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон

  • Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл (по пенальти: 3:4)

  • Саутгемптон 0:1 Ноттингем Форест

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Забивает в 7 последних матчах.

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьер-лиги.

Анализ команды «Фулхэм»

Команда Марку Силвы также показывает стабильную игру, не проигрывая в 4 последних матчах Премьер-лиги. В последних играх «Фулхэм» демонстрирует высокую результативность – за 5 матчей они забили 8 голов. Рауль Хименес, ключевой нападающий команды, забил 3 гола в 7 играх и является лидером в атаке. Однако защита команды не всегда справляется с давлением: «Фулхэм» пропускал в 4 из 5 последних матчей, что может стать проблемой против организованной атаки «Ноттингем Форест».

Последние 5 матчей:

  • Фулхэм 3:1 Ньюкасл

  • Престон 1:1 Фулхэм (по пенальти: 16:15)

  • Фулхэм 1:1 Вест Хэм

  • Ипсвич 1:1 Фулхэм

  • Бирмингем 0:2 Фулхэм

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Забивает в 6 последних матчах.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Премьер-лиги.

Тактический разбор

Обе команды обладают ярко выраженной атакующей линией и предпочитают агрессивную игру на контратаках. «Ноттингем Форест» ориентирован на быстрые переходы из обороны в атаку и стабильную игру в защите. «Фулхэм» больше склонен к доминирующему футболу с владением и активной игрой на флангах. Основной упор в этом матче будет сделан на борьбу за центр поля и реализацию голевых моментов, так как обе команды имеют проблемы с обороной и часто пропускают.

Личные встречи

  • 2 апреля 2024 года: Ноттингем Форест 3:1 Фулхэм

  • 6 декабря 2023 года: Фулхэм 5:0 Ноттингем Форест

  • 11 февраля 2023 года: Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест

  • 16 сентября 2022 года: Ноттингем Форест 2:3 Фулхэм

  • 26 апреля 2022 года: Фулхэм 0:1 Ноттингем Форест

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Ноттингем Форест»: 2.70

  • Ничья: 3.30

  • Победа «Фулхэм»: 2.50

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе забьют – Да (1.80). Обе команды активно забивают в последних матчах и имеют проблемы в обороне.

  • Умеренная ставка: Ничья (3.30). Оба коллектива близки по уровню, и учитывая их текущую форму, дележ очков кажется наиболее вероятным.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (7.00). Ожидается равная игра с небольшим количеством забитых мячей.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Фулхэм Ноттингем Форест
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