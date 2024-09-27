Матч 6-го тура английской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», где «Челси» примет «Брайтон». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубков. «Челси» занимает 5-е место с 10 очками, тогда как «Брайтон» идет на 7-й позиции с 9 очками. Встречи между этими соперниками всегда получаются напряженными, и предстоящая игра обещает быть насыщенной на события.
Анализ команды «Челси»
«Челси» под руководством Энцо Марески выглядит уверенно и демонстрирует хорошую форму в последних матчах. Лондонцы не проигрывают в 4 последних играх Премьер-лиги и стабильно забивают. В последних 5 матчах они отправили в ворота соперников 11 мячей, а их лучшим бомбардиром является Кристофер Нкунку, забивший 6 голов в 8 встречах. «Синие» на своем поле выглядят очень убедительно, побеждая в 3 последних матчах против «Брайтона». Их оборона также показывает высокую надежность – в 3 последних матчах они не пропускают.
Последние 5 матчей:
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Челси 5:0 Барроу
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Вест Хэм 0:3 Челси
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Борнмут 0:1 Челси
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Челси 1:1 Кристал Пэлас
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Серветт 2:1 Челси
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 2.20 гола за игру.
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Забивает в 7 последних матчах.
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Не пропускает в 3 последних матчах.
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Побеждает в 3 последних очных встречах против «Брайтона».
Анализ команды «Брайтон»
«Брайтон» под руководством Фабиана Хюрцелера также находится в неплохой форме, однако команда имеет тенденцию к ничейным результатам – 3 из последних 5 матчей завершились миром. В атаке «чайки» смотрятся уверенно, забив 10 голов за 5 игр, но их оборона все еще оставляет вопросы. В последних 5 играх они пропустили 5 мячей, что свидетельствует о наличии уязвимостей в защите. Симон Аденгра – главный бомбардир команды, забивший 3 гола в 7 матчах.
Последние 5 матчей:
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Брайтон 2:2 Ноттингем Форест
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Брайтон 3:2 Вулверхэмптон
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Брайтон 0:0 Ипсвич
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Арсенал 1:1 Брайтон
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Брайтон 4:0 Кроули
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в 10 из 12 последних матчей.
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Не проигрывает в 11 последних матчах.
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Забивает в 7 последних играх против «Челси».
Тактический разбор
«Челси» постарается доминировать на своем поле, полагаясь на высокую реализацию и слаженную игру в обороне. Учитывая недавние результаты, лондонцы будут активно атаковать, стараясь использовать скорость и дриблинг своих лидеров в атаке – Нкунку и Стерлинга. «Брайтон» же, несмотря на свои атакующие успехи, вероятно, выберет более оборонительную тактику, стараясь ловить соперника на контратаках. Команда способна создать проблемы для любой обороны, что подтверждается их статистикой забитых голов.
Личные встречи
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15 мая 2024 года: Брайтон 1:2 Челси
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3 декабря 2023 года: Челси 3:2 Брайтон
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27 сентября 2023 года: Челси 1:0 Брайтон
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15 апреля 2023 года: Челси 1:2 Брайтон
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29 октября 2022 года: Брайтон 4:1 Челси
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Челси»: 1.80
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Ничья: 3.80
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Победа «Брайтона»: 4.20
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: ОЗ (обе забьют) – Да (1.75). Оба коллектива показывают хорошую результативность, а их оборонительные линии имеют слабые места.
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Умеренная ставка: Победа «Челси» (1.80). «Синие» находятся в более стабильной форме и имеют преимущество домашнего поля.
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Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 (8.00). Ожидается напряженный матч, в котором «Челси» может вырвать победу минимальным преимуществом.
Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.80.