Матч 6-го тура английской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», где «Челси» примет «Брайтон». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся закрепиться в зоне еврокубков. «Челси» занимает 5-е место с 10 очками, тогда как «Брайтон» идет на 7-й позиции с 9 очками. Встречи между этими соперниками всегда получаются напряженными, и предстоящая игра обещает быть насыщенной на события.

Анализ команды «Челси»

«Челси» под руководством Энцо Марески выглядит уверенно и демонстрирует хорошую форму в последних матчах. Лондонцы не проигрывают в 4 последних играх Премьер-лиги и стабильно забивают. В последних 5 матчах они отправили в ворота соперников 11 мячей, а их лучшим бомбардиром является Кристофер Нкунку, забивший 6 голов в 8 встречах. «Синие» на своем поле выглядят очень убедительно, побеждая в 3 последних матчах против «Брайтона». Их оборона также показывает высокую надежность – в 3 последних матчах они не пропускают.

Последние 5 матчей:

Челси 5:0 Барроу

Вест Хэм 0:3 Челси

Борнмут 0:1 Челси

Челси 1:1 Кристал Пэлас

Серветт 2:1 Челси

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру.

Забивает в 7 последних матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Побеждает в 3 последних очных встречах против «Брайтона».

Анализ команды «Брайтон»

«Брайтон» под руководством Фабиана Хюрцелера также находится в неплохой форме, однако команда имеет тенденцию к ничейным результатам – 3 из последних 5 матчей завершились миром. В атаке «чайки» смотрятся уверенно, забив 10 голов за 5 игр, но их оборона все еще оставляет вопросы. В последних 5 играх они пропустили 5 мячей, что свидетельствует о наличии уязвимостей в защите. Симон Аденгра – главный бомбардир команды, забивший 3 гола в 7 матчах.

Последние 5 матчей:

Брайтон 2:2 Ноттингем Форест

Брайтон 3:2 Вулверхэмптон

Брайтон 0:0 Ипсвич

Арсенал 1:1 Брайтон

Брайтон 4:0 Кроули

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Не проигрывает в 11 последних матчах.

Забивает в 7 последних играх против «Челси».

Тактический разбор

«Челси» постарается доминировать на своем поле, полагаясь на высокую реализацию и слаженную игру в обороне. Учитывая недавние результаты, лондонцы будут активно атаковать, стараясь использовать скорость и дриблинг своих лидеров в атаке – Нкунку и Стерлинга. «Брайтон» же, несмотря на свои атакующие успехи, вероятно, выберет более оборонительную тактику, стараясь ловить соперника на контратаках. Команда способна создать проблемы для любой обороны, что подтверждается их статистикой забитых голов.

Личные встречи

15 мая 2024 года: Брайтон 1:2 Челси

3 декабря 2023 года: Челси 3:2 Брайтон

27 сентября 2023 года: Челси 1:0 Брайтон

15 апреля 2023 года: Челси 1:2 Брайтон

29 октября 2022 года: Брайтон 4:1 Челси

Коэффициенты букмекера:

Победа «Челси»: 1.80

Ничья: 3.80

Победа «Брайтона»: 4.20

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : ОЗ (обе забьют) – Да (1.75). Оба коллектива показывают хорошую результативность, а их оборонительные линии имеют слабые места.

Умеренная ставка : Победа «Челси» (1.80). «Синие» находятся в более стабильной форме и имеют преимущество домашнего поля.

Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 (8.00). Ожидается напряженный матч, в котором «Челси» может вырвать победу минимальным преимуществом.

Рекомендация: Победа «Челси» за коэффициент 1.80.