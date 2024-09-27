В 6-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимает на своем стадионе «Брентфорд Коммьюнити» команду «Вест Хэм». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся закрепиться в зоне безопасности. «Брентфорд» под руководством Томаса Франка располагается на 12-м месте с 6 очками, а «Вест Хэм» идет 14-м, набрав 4 очка. Для обеих команд этот матч имеет важное значение, так как успех позволит улучшить турнирное положение и повысить уверенность на старте сезона.

Анализ команды «Брентфорд»

«Брентфорд» демонстрирует атакующую игру, но имеет проблемы с надежностью обороны. В последних 5 матчах «пчелы» забили 9 голов, однако и пропустили 7, что говорит о нестабильности на своей половине поля. Тем не менее, дома команда играет достаточно уверенно, выиграв 3 последние встречи на своем стадионе. Лидером атаки является Бриан Мбемо, который забил 4 гола в 6 матчах и регулярно создает опасные моменты у ворот соперников.

Последние 5 матчей:

Тоттенхэм 3:1 Брентфорд

Брентфорд 3:1 Лейтон Ориент

Манчестер Сити 2:1 Брентфорд

Брентфорд 3:1 Саутгемптон

Колчестер 0:1 Брентфорд

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает в 5 последних матчах.

Пропускает в 4 последних матчах.

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Вест Хэма».

Анализ команды «Вест Хэм»

«Вест Хэм» под руководством Хулена Лопетеги находится в кризисе. Команда не может выиграть в последних 3 матчах Премьер-лиги, а поражение 0:3 от «Челси» еще больше усугубило ситуацию. В обороне «молотобойцы» испытывают серьезные проблемы, пропустив 12 голов в 5 матчах, что делает их одной из худших оборон в лиге на текущий момент. В атаке также нет стабильности, и единственный светлый луч – это Джеррод Боуэн, который забил 2 гола в 7 матчах.

Последние 5 матчей:

Ливерпуль 5:1 Вест Хэм

Вест Хэм 0:3 Челси

Фулхэм 1:1 Вест Хэм

Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити

Вест Хэм 1:0 Борнмут

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в 4 последних матчах.

Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги.

Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Тактический разбор

«Брентфорд» – команда, ориентированная на атакующий футбол, что подтверждается их статистикой забитых голов. Несмотря на слабую оборону, дома они играют уверенно, стараясь навязать сопернику свой стиль игры. В то же время «Вест Хэм» испытывает проблемы в защите и редко демонстрирует уверенные действия на выезде. Ожидается, что хозяева будут контролировать ход встречи и создавать больше голевых моментов.

«Вест Хэм» попытается действовать на контратаках, но текущая форма и результаты показывают, что им будет сложно сдержать атакующую мощь «Брентфорда». Ключевую роль сыграет дуэль Бриана Мбемо и оборонительной линии гостей, от чего будет зависеть общий исход матча.

Личные встречи

26 февраля 2024 года: Вест Хэм 4:2 Брентфорд

4 ноября 2023 года: Брентфорд 3:2 Вест Хэм

14 мая 2023 года: Брентфорд 2:0 Вест Хэм

7 января 2023 года: Брентфорд 0:1 Вест Хэм

30 декабря 2022 года: Вест Хэм 0:2 Брентфорд

Коэффициенты букмекера:

Победа «Брентфорд»: 2.10

Ничья: 3.60

Победа «Вест Хэм»: 3.50

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Тотал больше 2.5 голов (1.90). Оба клуба склонны к результативной игре, а их проблемы в обороне только увеличивают вероятность большого количества голов.

Умеренная ставка : Победа «Брентфорда» (2.10). «Пчелы» играют более уверенно на своем поле и должны использовать текущую слабую форму «Вест Хэма».

Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 (8.50). «Брентфорд» имеет потенциал забить минимум 2 гола, а «Вест Хэм» способен ответить лишь одним точным ударом.

Рекомендация: Победа «Брентфорда» за коэффициент 2.10.