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  • «Брентфорд» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Брентфорд» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:22

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» принимает на своем стадионе «Брентфорд Коммьюнити» команду «Вест Хэм». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся закрепиться в зоне безопасности. «Брентфорд» под руководством Томаса Франка располагается на 12-м месте с 6 очками, а «Вест Хэм» идет 14-м, набрав 4 очка. Для обеих команд этот матч имеет важное значение, так как успех позволит улучшить турнирное положение и повысить уверенность на старте сезона.

Анализ команды «Брентфорд»

«Брентфорд» демонстрирует атакующую игру, но имеет проблемы с надежностью обороны. В последних 5 матчах «пчелы» забили 9 голов, однако и пропустили 7, что говорит о нестабильности на своей половине поля. Тем не менее, дома команда играет достаточно уверенно, выиграв 3 последние встречи на своем стадионе. Лидером атаки является Бриан Мбемо, который забил 4 гола в 6 матчах и регулярно создает опасные моменты у ворот соперников.

Последние 5 матчей:

  • Тоттенхэм 3:1 Брентфорд

  • Брентфорд 3:1 Лейтон Ориент

  • Манчестер Сити 2:1 Брентфорд

  • Брентфорд 3:1 Саутгемптон

  • Колчестер 0:1 Брентфорд

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в 5 последних матчах.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Вест Хэма».

Анализ команды «Вест Хэм»

«Вест Хэм» под руководством Хулена Лопетеги находится в кризисе. Команда не может выиграть в последних 3 матчах Премьер-лиги, а поражение 0:3 от «Челси» еще больше усугубило ситуацию. В обороне «молотобойцы» испытывают серьезные проблемы, пропустив 12 голов в 5 матчах, что делает их одной из худших оборон в лиге на текущий момент. В атаке также нет стабильности, и единственный светлый луч – это Джеррод Боуэн, который забил 2 гола в 7 матчах.

Последние 5 матчей:

  • Ливерпуль 5:1 Вест Хэм

  • Вест Хэм 0:3 Челси

  • Фулхэм 1:1 Вест Хэм

  • Вест Хэм 1:3 Манчестер Сити

  • Вест Хэм 1:0 Борнмут

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги.

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей.

Тактический разбор

«Брентфорд» – команда, ориентированная на атакующий футбол, что подтверждается их статистикой забитых голов. Несмотря на слабую оборону, дома они играют уверенно, стараясь навязать сопернику свой стиль игры. В то же время «Вест Хэм» испытывает проблемы в защите и редко демонстрирует уверенные действия на выезде. Ожидается, что хозяева будут контролировать ход встречи и создавать больше голевых моментов.

«Вест Хэм» попытается действовать на контратаках, но текущая форма и результаты показывают, что им будет сложно сдержать атакующую мощь «Брентфорда». Ключевую роль сыграет дуэль Бриана Мбемо и оборонительной линии гостей, от чего будет зависеть общий исход матча.

Личные встречи

  • 26 февраля 2024 года: Вест Хэм 4:2 Брентфорд

  • 4 ноября 2023 года: Брентфорд 3:2 Вест Хэм

  • 14 мая 2023 года: Брентфорд 2:0 Вест Хэм

  • 7 января 2023 года: Брентфорд 0:1 Вест Хэм

  • 30 декабря 2022 года: Вест Хэм 0:2 Брентфорд

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Брентфорд»: 2.10

  • Ничья: 3.60

  • Победа «Вест Хэм»: 3.50

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.90). Оба клуба склонны к результативной игре, а их проблемы в обороне только увеличивают вероятность большого количества голов.

  • Умеренная ставка: Победа «Брентфорда» (2.10). «Пчелы» играют более уверенно на своем поле и должны использовать текущую слабую форму «Вест Хэма».

  • Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 (8.50). «Брентфорд» имеет потенциал забить минимум 2 гола, а «Вест Хэм» способен ответить лишь одним точным ударом.

Рекомендация: Победа «Брентфорда» за коэффициент 2.10.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Вест Хэм Брентфорд
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