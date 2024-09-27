Мостовой оценил вероятность победы «Краснодара» и «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ

Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

«Матч будет интересным, жду классный и яркий футбол. В этой игре фаворита нет, шансы команд – 50 на 50.

«Зенит» точно не фаворит, они немного сдулись. «Краснодар» дома будет стараться играть в атаку.

Сперцян и Кордоба поведут команду за собой. Уверен, в этом матче увидим не один гол», – сказал Мостовой.