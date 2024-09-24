25 сентября 2024 года на стадионе «Монтиливи» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Жирона» примет «Райо Вальекано». Обе команды ищут стабильность, и игра обещает быть напряженной.

«Жирона»

«Жирона» не в лучшей форме, проиграв три последних матча, в том числе разгромное поражение от «Барселоны». Тем не менее, на домашнем поле команда выглядит уверенно. В последних 5 играх «Жирона» забила 7 голов и пропустила столько же. Главный бомбардир команды – Кристиан Стуани, на его счету 2 гола в 5 матчах.

Последние матчи:

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» демонстрирует более стабильные результаты, и в 4 последних матчах в Ла Лиге команда обязательно забивает. Однако оборона у «Райо Вальекано» оставляет желать лучшего – они пропускают в 4 последних играх. Унаи Лопес – лучший бомбардир команды с 2 голами в 6 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

«Жирона» имеет преимущество в последних очных встречах, победив «Райо Вальекано» в трех последних матчах. Кроме того, «Жирона» стабильно забивает в матчах против этого соперника, что делает ее фаворитом на своем поле.

Последние встречи:

«Жирона» 3:0 «Райо Вальекано»

«Жирона» 3:1 «Райо Вальекано» (Кубок)

«Райо Вальекано» 1:2 «Жирона»

Статистика

«Жирона»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«Райо Вальекано»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Несмотря на последние неудачи, «Жирона» выступает уверенно на домашнем стадионе, и в этой встрече они могут воспользоваться слабой обороной «Райо Вальекано». С другой стороны, «Райо Вальекано» стабильно забивает, что может привести к обмену голами в этом матче.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.