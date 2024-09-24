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    • «Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч Ла Лиги – 25 сентября 2024

    «Жирона» – «Райо Вальекано»: прогноз на матч Ла Лиги – 25 сентября 2024

    25 сентября 2024 года на стадионе «Монтиливи» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Жирона» примет «Райо Вальекано». Обе команды ищут стабильность, и игра обещает быть напряженной.

    «Жирона»

    «Жирона» не в лучшей форме, проиграв три последних матча, в том числе разгромное поражение от «Барселоны». Тем не менее, на домашнем поле команда выглядит уверенно. В последних 5 играх «Жирона» забила 7 голов и пропустила столько же. Главный бомбардир команды – Кристиан Стуани, на его счету 2 гола в 5 матчах.

    Последние матчи:

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» демонстрирует более стабильные результаты, и в 4 последних матчах в Ла Лиге команда обязательно забивает. Однако оборона у «Райо Вальекано» оставляет желать лучшего – они пропускают в 4 последних играх. Унаи Лопес – лучший бомбардир команды с 2 голами в 6 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Жирона» имеет преимущество в последних очных встречах, победив «Райо Вальекано» в трех последних матчах. Кроме того, «Жирона» стабильно забивает в матчах против этого соперника, что делает ее фаворитом на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Жирона» 3:0 «Райо Вальекано»
    • «Жирона» 3:1 «Райо Вальекано» (Кубок)
    • «Райо Вальекано» 1:2 «Жирона»

    Статистика

    «Жирона»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Райо Вальекано»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Несмотря на последние неудачи, «Жирона» выступает уверенно на домашнем стадионе, и в этой встрече они могут воспользоваться слабой обороной «Райо Вальекано». С другой стороны, «Райо Вальекано» стабильно забивает, что может привести к обмену голами в этом матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Жироны» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.

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    «Жирона» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 11:39
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