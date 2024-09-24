25 сентября 2024 года на стадионе «Монтиливи» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, где «Жирона» примет «Райо Вальекано». Обе команды ищут стабильность, и игра обещает быть напряженной.
«Жирона»
«Жирона» не в лучшей форме, проиграв три последних матча, в том числе разгромное поражение от «Барселоны». Тем не менее, на домашнем поле команда выглядит уверенно. В последних 5 играх «Жирона» забила 7 голов и пропустила столько же. Главный бомбардир команды – Кристиан Стуани, на его счету 2 гола в 5 матчах.
Последние матчи:
- «Валенсия» 2:0 «Жирона»
- «ПСЖ» 1:0 «Жирона»
- «Жирона» 1:4 «Барселона»
- «Севилья» 0:2 «Жирона»
- «Жирона» 4:0 «Осасуна»
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» демонстрирует более стабильные результаты, и в 4 последних матчах в Ла Лиге команда обязательно забивает. Однако оборона у «Райо Вальекано» оставляет желать лучшего – они пропускают в 4 последних играх. Унаи Лопес – лучший бомбардир команды с 2 голами в 6 матчах.
Последние матчи:
- «Райо Вальекано» 1:1 «Атлетико»
- «Райо Вальекано» 3:1 «Осасуна»
- «Эспаньол» 2:1 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Барселона»
- «Хетафе» 0:0 «Райо Вальекано»
Личные встречи
«Жирона» имеет преимущество в последних очных встречах, победив «Райо Вальекано» в трех последних матчах. Кроме того, «Жирона» стабильно забивает в матчах против этого соперника, что делает ее фаворитом на своем поле.
Последние встречи:
- «Жирона» 3:0 «Райо Вальекано»
- «Жирона» 3:1 «Райо Вальекано» (Кубок)
- «Райо Вальекано» 1:2 «Жирона»
Статистика
«Жирона»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах
«Райо Вальекано»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Несмотря на последние неудачи, «Жирона» выступает уверенно на домашнем стадионе, и в этой встрече они могут воспользоваться слабой обороной «Райо Вальекано». С другой стороны, «Райо Вальекано» стабильно забивает, что может привести к обмену голами в этом матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Жироны» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Жироны» за коэффициент 2.10.