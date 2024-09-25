Составы команд
Жирона
Жирона
3-1-1-3-2
13
Газзанига
3
Гутьеррес
17
Блинд
22
Мартинес
5
Лопес
21
Эррера
17
Хиль
22
Асприлья
11
Цыганков
9
Руис
23
Мартин
3-2-2-2-1
13
Баталья
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
17
Рацу
29
Чаваррия
4
Диас
23
Валентин
23
Эмбарба
7
Палазон
10
Камельо
22
Асприлья
26
Мисехуи
26
Мисехуи
22
Асприлья
17
Хиль
7
Данжума
7
Данжума
17
Хиль
9
Руис
7
Стуани
7
Стуани
9
Руис
4
Диас
6
Гумбау
6
Гумбау
4
Диас
7
Палазон
8
Лопес
8
Лопес
7
Палазон
10
Камельо
11
Нтека
11
Нтека
10
Камельо
23
Эмбарба
18
Гарсия
18
Гарсия
23
Эмбарба
29
Чаваррия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
29
Чаваррия
Остались в запасе
Жирона
Райо Вальекано
13
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Порту
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
3
4
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
16
Офсайды
2
0
Количество передач
642
261
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Райо Вальекано», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»