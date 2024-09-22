«Колос» – «Заря»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Колос» состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, где «Колос» примет «Зарю». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и игра имеет важное значение для обоих клубов.
«Колос»
«Колос» занимает 14-е место с 3 очками после 6 туров и продолжает испытывать серьезные проблемы с результатами. Команда не может выиграть уже 6 матчей подряд, а их оборона допускает ошибки, пропуская в 4 из последних 5 матчей. Однако, несмотря на эти проблемы, «Колос» смог отличиться в трех последних играх. Андрей Цуриков, забивший 2 гола в 7 матчах, является лидером атаки, но этого недостаточно для улучшения положения команды.
Последние матчи:
- «Колос» 1:1 «ЛНЗ»
- «Левый берег» 1:1 «Колос» (товарищеский матч)
- «Александрия» 2:1 «Колос»
- «Колос» 0:1 «Верес»
- «Колос» 0:0 «Оболонь» (поражение по пенальти в Кубке)
«Заря»
«Заря» занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров. Несмотря на недавнее поражение от «Динамо Киев», команда выглядит стабильно в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх. Однако их оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов за те же 5 матчей. Александр Яцык, забивший 2 гола, является главным оружием команды в атаке. «Заря» также успешно выступает в гостях, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей.
Последние матчи:
- «Заря» 0:2 «Динамо Киев»
- «Оболонь» 0:2 «Заря»
- «Рух» 3:0 «Заря»
- «Олимпия Савинцы» 1:4 «Заря» (Кубок)
- «Заря» 1:2 «Александрия»
Личные встречи
В личных встречах наблюдается баланс: команды обмениваются победами, и последний матч закончился победой «Колоса» со счетом 1:0. Тем не менее, «Заря» имеет небольшой перевес по результатам последних игр, чаще выходя победителем.
Последние встречи:
- «Заря» 0:1 «Колос» (2024)
- «Колос» 0:1 «Заря» (2024)
- «Колос» 3:1 «Заря» (товарищеский матч, 2023)
- «Колос» 0:1 «Заря» (2023)
- «Заря» 2:2 «Колос» (2022)
Статистика
«Колос»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
«Заря»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч
Ожидается, что «Заря» будет иметь преимущество в этом матче благодаря более стабильной атаке и общему уровню игры. Несмотря на недавние неудачи, гости имеют шанс взять очки в этом поединке, учитывая слабую оборону «Колоса».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Зари» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Зари» за коэффициент 1.85.