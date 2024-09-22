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    • «Колос» – «Заря»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

    «Колос» – «Заря»: прогноз на матч 7-го тура Премьер-лиги – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Колос» состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, где «Колос» примет «Зарю». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и игра имеет важное значение для обоих клубов.

    «Колос»

    «Колос» занимает 14-е место с 3 очками после 6 туров и продолжает испытывать серьезные проблемы с результатами. Команда не может выиграть уже 6 матчей подряд, а их оборона допускает ошибки, пропуская в 4 из последних 5 матчей. Однако, несмотря на эти проблемы, «Колос» смог отличиться в трех последних играх. Андрей Цуриков, забивший 2 гола в 7 матчах, является лидером атаки, но этого недостаточно для улучшения положения команды.

    Последние матчи:

    «Заря»

    «Заря» занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров. Несмотря на недавнее поражение от «Динамо Киев», команда выглядит стабильно в атаке, забив 7 голов в последних 5 играх. Однако их оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных голов за те же 5 матчей. Александр Яцык, забивший 2 гола, является главным оружием команды в атаке. «Заря» также успешно выступает в гостях, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей.

    Последние матчи:

    • «Заря» 0:2 «Динамо Киев»
    • «Оболонь» 0:2 «Заря»
    • «Рух» 3:0 «Заря»
    • «Олимпия Савинцы» 1:4 «Заря» (Кубок)
    • «Заря» 1:2 «Александрия»

    Личные встречи

    В личных встречах наблюдается баланс: команды обмениваются победами, и последний матч закончился победой «Колоса» со счетом 1:0. Тем не менее, «Заря» имеет небольшой перевес по результатам последних игр, чаще выходя победителем.

    Последние встречи:

    • «Заря» 0:1 «Колос» (2024)
    • «Колос» 0:1 «Заря» (2024)
    • «Колос» 3:1 «Заря» (товарищеский матч, 2023)
    • «Колос» 0:1 «Заря» (2023)
    • «Заря» 2:2 «Колос» (2022)

    Статистика

    «Колос»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Заря»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч

    Ожидается, что «Заря» будет иметь преимущество в этом матче благодаря более стабильной атаке и общему уровню игры. Несмотря на недавние неудачи, гости имеют шанс взять очки в этом поединке, учитывая слабую оборону «Колоса».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Зари» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Зари» за коэффициент 1.85.

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    «Колос» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 10:04
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