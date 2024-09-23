23.09.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
4-1-3-2
81
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
10
Ореховский
9
Цуриков
75
Третьяков
9
Боливар
15
3-1-2-1-3
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
23
21
Супряга
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
16
Красники
17
Салабай
17
Салабай
16
Красники
10
Ореховский
19
19
10
Ореховский
21
Башич
15
Волошин
15
Волошин
21
Башич
22
Мичин
22
Бенито
22
Бенито
22
Мичин
21
Супряга
28
Будковский
28
Будковский
21
Супряга
70
Кирюханцев
11
Горбач
11
Горбач
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Колос
Заря
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Колос - Заря
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Зари», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»