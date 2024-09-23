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  • «Колос» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

«Колос» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

23 сентября 2024, 14:20
Колос
23.09.2024, понедельник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Заря
62' М. Третьяков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
81
Yegor Popravka
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
22
Бенито
ЛВ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
4-1-3-2
81
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
10
Ореховский
9
Цуриков
75
Третьяков
9
Боливар
15
3-1-2-1-3
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Антюх
22
Мичин
23
21
Супряга
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
16
Красники
17
Салабай
17
Салабай
16
Красники
10
Ореховский
19
19
10
Ореховский
21
Башич
15
Волошин
15
Волошин
21
Башич
22
Мичин
22
Бенито
22
Бенито
22
Мичин
21
Супряга
28
Будковский
28
Будковский
21
Супряга
70
Кирюханцев
11
Горбач
11
Горбач
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Колос
Заря
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Колос - Заря
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Зари», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Заря»

«Колос» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Колос
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