«Бетис» – «Мальорка»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Мальорку» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Оба клуба демонстрируют достойные результаты в нынешнем сезоне и находятся рядом в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным и насыщенным событиями.
«Бетис»
«Бетис» набрал 8 очков за 5 туров и занимает 9-е место в таблице Ла Лиги. Команда добилась двух побед подряд, обыграв «Хетафе» и «Леганес» с общим счетом 4:1, что говорит о хорошей форме коллектива. Лучший бомбардир команды Абде Эззальзули забил 3 гола в последних 7 матчах, и его атакующие способности могут оказать значительное влияние на исход встречи. В последних 5 матчах «Бетис» забил 7 голов и пропустил всего 3, что демонстрирует уверенную игру в обороне.
Последние матчи:
- «Бетис» 2:1 «Хетафе»
- «Бетис» 2:0 «Леганес»
- «Реал» 2:0 «Бетис»
- «Бетис» 3:0 «Кривбасс»
- «Алавес» 0:0 «Бетис»
«Мальорка»
«Мальорка» идет 10-й в турнирной таблице с 8 очками после 6 туров. Команда показала себя довольно стабильной, выиграв у «Реал Сосьедад» 1:0 и потерпев всего одно поражение в последних 4 матчах. Однако нападение «Мальорки» выглядит слабее, чем у их соперников, за последние 5 игр они забили лишь 3 гола. Лучший бомбардир команды Абдон Пратс отличился только 1 раз в 3 матчах.
Последние матчи:
- «Мальорка» 1:0 «Реал Сосьедад»
- «Мальорка» 1:2 «Вильярреал»
- «Леганес» 0:1 «Мальорка»
- «Мальорка» 0:0 «Севилья»
- «Осасуна» 1:0 «Мальорка»
Личные встречи
В последних 6 встречах «Бетис» одержал 5 побед над «Мальоркой», что указывает на явное преимущество хозяев поля. В последних матчах «Бетис» стабильно побеждал с минимальной разницей в счете, демонстрируя крепкую защиту. Например, в последней встрече в январе 2024 года «Бетис» победил на выезде 1:0.
Последние встречи:
- «Мальорка» 0:1 «Бетис» (2024)
- «Бетис» 2:0 «Мальорка» (2023)
- «Бетис» 1:0 «Мальорка» (2023)
Статистика
«Бетис»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Мальорка»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч
«Бетис» имеет преимущество как в недавних результатах, так и в истории личных встреч. Команда на хорошем ходу и показывает уверенную игру на обоих концах поля. «Мальорка» будет стараться минимизировать ошибки, но их атака может не справиться с крепкой обороной «Бетиса». Ожидается, что хозяева продолжат успешную серию побед.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бетиса» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 1.85.