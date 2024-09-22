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    • «Бетис» – «Мальорка»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 23 сентября 2024

    «Бетис» – «Мальорка»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 23 сентября 2024

    23 сентября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Мальорку» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Оба клуба демонстрируют достойные результаты в нынешнем сезоне и находятся рядом в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным и насыщенным событиями.

    «Бетис»

    «Бетис» набрал 8 очков за 5 туров и занимает 9-е место в таблице Ла Лиги. Команда добилась двух побед подряд, обыграв «Хетафе» и «Леганес» с общим счетом 4:1, что говорит о хорошей форме коллектива. Лучший бомбардир команды Абде Эззальзули забил 3 гола в последних 7 матчах, и его атакующие способности могут оказать значительное влияние на исход встречи. В последних 5 матчах «Бетис» забил 7 голов и пропустил всего 3, что демонстрирует уверенную игру в обороне.

    Последние матчи:

    «Мальорка»

    «Мальорка» идет 10-й в турнирной таблице с 8 очками после 6 туров. Команда показала себя довольно стабильной, выиграв у «Реал Сосьедад» 1:0 и потерпев всего одно поражение в последних 4 матчах. Однако нападение «Мальорки» выглядит слабее, чем у их соперников, за последние 5 игр они забили лишь 3 гола. Лучший бомбардир команды Абдон Пратс отличился только 1 раз в 3 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних 6 встречах «Бетис» одержал 5 побед над «Мальоркой», что указывает на явное преимущество хозяев поля. В последних матчах «Бетис» стабильно побеждал с минимальной разницей в счете, демонстрируя крепкую защиту. Например, в последней встрече в январе 2024 года «Бетис» победил на выезде 1:0.

    Последние встречи:

    • «Мальорка» 0:1 «Бетис» (2024)
    • «Бетис» 2:0 «Мальорка» (2023)
    • «Бетис» 1:0 «Мальорка» (2023)

    Статистика

    «Бетис»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Мальорка»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    «Бетис» имеет преимущество как в недавних результатах, так и в истории личных встреч. Команда на хорошем ходу и показывает уверенную игру на обоих концах поля. «Мальорка» будет стараться минимизировать ошибки, но их атака может не справиться с крепкой обороной «Бетиса». Ожидается, что хозяева продолжат успешную серию побед.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 1.85.

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    «Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2024 09:50
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