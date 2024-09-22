«Бетис» – «Мальорка»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 23 сентября 2024

23 сентября 2024 года на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Мальорку» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Оба клуба демонстрируют достойные результаты в нынешнем сезоне и находятся рядом в турнирной таблице. Матч обещает быть интересным и насыщенным событиями.

«Бетис»

«Бетис» набрал 8 очков за 5 туров и занимает 9-е место в таблице Ла Лиги. Команда добилась двух побед подряд, обыграв «Хетафе» и «Леганес» с общим счетом 4:1, что говорит о хорошей форме коллектива. Лучший бомбардир команды Абде Эззальзули забил 3 гола в последних 7 матчах, и его атакующие способности могут оказать значительное влияние на исход встречи. В последних 5 матчах «Бетис» забил 7 голов и пропустил всего 3, что демонстрирует уверенную игру в обороне.

Последние матчи:

«Мальорка»

«Мальорка» идет 10-й в турнирной таблице с 8 очками после 6 туров. Команда показала себя довольно стабильной, выиграв у «Реал Сосьедад» 1:0 и потерпев всего одно поражение в последних 4 матчах. Однако нападение «Мальорки» выглядит слабее, чем у их соперников, за последние 5 игр они забили лишь 3 гола. Лучший бомбардир команды Абдон Пратс отличился только 1 раз в 3 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних 6 встречах «Бетис» одержал 5 побед над «Мальоркой», что указывает на явное преимущество хозяев поля. В последних матчах «Бетис» стабильно побеждал с минимальной разницей в счете, демонстрируя крепкую защиту. Например, в последней встрече в январе 2024 года «Бетис» победил на выезде 1:0.

Последние встречи:

Статистика

«Бетис»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Мальорка»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч

«Бетис» имеет преимущество как в недавних результатах, так и в истории личных встреч. Команда на хорошем ходу и показывает уверенную игру на обоих концах поля. «Мальорка» будет стараться минимизировать ошибки, но их атака может не справиться с крепкой обороной «Бетиса». Ожидается, что хозяева продолжат успешную серию побед.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бетиса» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 1.85.