23.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-2-2
1
Силва
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
9
Роке
6
Авила
3-2-3-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
6
Авила
8
Форнальс
8
Форнальс
6
Авила
5
Альтимира
24
Руйбаль
24
Руйбаль
5
Альтимира
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
10
Дардер
3
Латорре
3
Латорре
10
Дардер
24
Вальент
3
Копете
3
Копете
24
Вальент
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
580
365
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.01
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Мальорки», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»