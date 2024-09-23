Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

«Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

23 сентября 2024, 20:50
Бетис
23.09.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
7' Д. Ло Чельсо
8' Д. Родригес 90+3' В. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Абдон
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
13
Родригес
3
Льоренте
4
Натан
2
Бельерин
21
Рока
5
Альтимира
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
9
Роке
6
Авила
3-2-3-1-1
1
Грейф
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
13
Родригес
15
Перро
15
Перро
13
Родригес
6
Авила
8
Форнальс
8
Форнальс
6
Авила
5
Альтимира
24
Руйбаль
24
Руйбаль
5
Альтимира
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
10
Дардер
3
Латорре
3
Латорре
10
Дардер
24
Вальент
3
Копете
3
Копете
24
Вальент
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
14
Родригес
23
Наварро
17
Фернандес
17
Фернандес
23
Наварро
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
33
Даниэль Луна
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Мальорка
3
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
14
Офсайды
1
3
Количество передач
580
365
Сейвы
4
5
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.01

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Мальорки», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Мальорка»

«Бетис» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Бетис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+