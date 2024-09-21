В рамках 24-го тура Второй лиги Б России встретятся «Динамо-2 Москва» и «Торпедо Владимир» на УТБ «Новогорск-Динамо». «Динамо-2» занимает первое место с 49 очками, демонстрируя стабильную игру, несмотря на несколько пропущенных голов в последних матчах. «Торпедо Владимир» расположился на 8-й строчке с 35 очками. Оба коллектива имеют неплохие атакующие показатели, что предвещает интересный и напряжeнный матч.

Анализ команды «Динамо-2»

Под руководством Павла Алпатова «Динамо-2» показывает стабильные результаты, несмотря на небольшие проблемы в обороне. В последних пяти матчах команда забила 7 голов, но при этом пропустила 6. «Динамо-2» выиграло 4 из 5 последних очных встреч против «Торпедо Владимир» и не проигрывает дома на протяжении 5 игр. Это придает уверенности в том, что они могут продолжить свою победную серию на домашнем поле.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.

Анализ команды «Торпедо Владимир»

«Торпедо Владимир» под руководством Дениса Евсикова также имеет хорошие результаты, несмотря на недавние неудачи, такие как поражение от «Иркутска». За последние пять игр команда забила 7 голов и пропустила 6. В последних играх «Торпедо Владимир» демонстрирует устойчивую игру на выезде, не проигрывая в 5 из 7 матчей.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на выезде.

Тактический разбор

«Динамо-2» идeт лидером турнира и играет на домашнем поле, что делает их фаворитом в этой встрече. Однако «Торпедо Владимир» стабильно забивает и на выезде показывает хорошие результаты. Ожидается, что матч будет напряжeнным, и обе команды смогут поразить ворота друг друга. «Динамо-2» имеет небольшое преимущество за счeт домашних игр и текущей формы.

Личные встречи

Торпедо Владимир 0:4 Динамо-2 Москва (07 июня 2024)

Динамо-2 Москва 1:2 Торпедо Владимир (29 июля 2023)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Динамо-2 Москва»: 1.90

Ничья: 3.50

Победа «Торпедо Владимир»: 3.80

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Обе команды забьют (1.80). Оба коллектива забивают регулярно, а обороны не являются надeжными.

Умеренная ставка : Тотал больше 2.5 голов (2.00). Учитывая атакующую форму обеих команд, можно ожидать результативную игру.

Более рискованная ставка: Победа «Динамо-2 Москва» (1.90). Команда имеет лучшую форму и играет дома.

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.