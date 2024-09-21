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    • «Монца» – «Болонья»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    «Монца» – «Болонья»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «U-Power» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Монца» примет «Болонью». Обе команды не могут похвастаться стабильными результатами, и предстоящий матч станет отличной возможностью для них улучшить свои позиции в чемпионате.

    «Монца»

    «Монца» занимает 15-е место с 3 очками после 4 туров. Команда столкнулась с трудностями в начале сезона и не может выиграть на протяжении 13 матчей в рамках Серии А. В последних 5 играх «Монца» забила всего 4 гола и пропустила 7, что демонстрирует слабую оборонительную линию. Даниэль Мальдини является лучшим бомбардиром команды с 2 голами в 6 матчах, но в целом атакующий потенциал команды остается недостаточно раскрытым.

    Последние матчи:

    «Болонья»

    «Болонья» занимает 17-е место с 3 очками после 4 туров. Команда также переживает не лучшие времена, не одержав победы в 6 последних матчах Серии А. Несмотря на несколько ничейных результатов, оборона «Болоньи» пропускает практически в каждом матче. Лучший бомбардир – Джованни Фаббиан с 1 голом в 5 играх. В последних 5 матчах команда забила 4 гола и пропустила 7.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Обе команды часто играют вничью в последних очных встречах. В прошлом сезоне две их встречи завершились нулевыми ничьими, что подчеркивает равенство сил между этими коллективами.

    Последние встречи:

    • «Болонья» 0:0 «Монца» (2024)
    • «Монца» 0:0 «Болонья» (2023)
    • «Болонья» 0:1 «Монца» (2023)
    • «Монца» 1:2 «Болонья» (2022)

    Статистика

    «Монца»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Болонья»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды переживают тяжелые времена и показывают нестабильные результаты, особенно в атаке. Учитывая прошлые очные встречи, где команды играли вничью, и текущие проблемы в защите обеих сторон, наиболее вероятным исходом может стать очередная ничья. Оборона «Монцы» и «Болоньи» допускает много ошибок, но атакующая игра также оставляет желать лучшего.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:20
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