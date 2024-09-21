«Монца» – «Болонья»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «U-Power» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Монца» примет «Болонью». Обе команды не могут похвастаться стабильными результатами, и предстоящий матч станет отличной возможностью для них улучшить свои позиции в чемпионате.

«Монца»

«Монца» занимает 15-е место с 3 очками после 4 туров. Команда столкнулась с трудностями в начале сезона и не может выиграть на протяжении 13 матчей в рамках Серии А. В последних 5 играх «Монца» забила всего 4 гола и пропустила 7, что демонстрирует слабую оборонительную линию. Даниэль Мальдини является лучшим бомбардиром команды с 2 голами в 6 матчах, но в целом атакующий потенциал команды остается недостаточно раскрытым.

Последние матчи:

«Болонья»

«Болонья» занимает 17-е место с 3 очками после 4 туров. Команда также переживает не лучшие времена, не одержав победы в 6 последних матчах Серии А. Несмотря на несколько ничейных результатов, оборона «Болоньи» пропускает практически в каждом матче. Лучший бомбардир – Джованни Фаббиан с 1 голом в 5 играх. В последних 5 матчах команда забила 4 гола и пропустила 7.

Последние матчи:

Личные встречи

Обе команды часто играют вничью в последних очных встречах. В прошлом сезоне две их встречи завершились нулевыми ничьими, что подчеркивает равенство сил между этими коллективами.

Последние встречи:

Статистика

«Монца»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Болонья»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

3 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды переживают тяжелые времена и показывают нестабильные результаты, особенно в атаке. Учитывая прошлые очные встречи, где команды играли вничью, и текущие проблемы в защите обеих сторон, наиболее вероятным исходом может стать очередная ничья. Оборона «Монцы» и «Болоньи» допускает много ошибок, но атакующая игра также оставляет желать лучшего.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.30.