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    • «Райо Вальекано» – «Атлетико»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    «Райо Вальекано» – «Атлетико»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Атлетико». «Атлетико» уверенно продвигается вверх по турнирной таблице, в то время как «Райо Вальекано» стремится сохранить свои позиции в середине.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» занимает 10-е место с 7 очками после 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 7 голов в последних 5 матчах. Однако оборона пропускает слишком много – 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Унаи Лопес с 2 голами в 5 играх. В последних 3 матчах «Райо Вальекано» забивает и пропускает, что говорит о нестабильности в обороне.

    Последние матчи:

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает 2-е место с 11 очками после 5 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, показывая отличную оборону: всего 1 пропущенный мяч в последних 5 играх. В атаке «Атлетико» также силен – 9 забитых голов за этот период. Лучший бомбардир команды – Антуан Гризманн, забивший 3 гола в 6 матчах. «Атлетико» не пропускает в 4 последних играх, что делает их оборону одной из самых надежных в лиге.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Атлетико» традиционно успешно играет против «Райо Вальекано». В последних 5 очных встречах «Атлетико» одержал 4 победы. В сезоне 2023 года команды сыграли вничью 1:1, но в других встречах «Атлетико» доминировал, включая разгром со счетом 7:0 в 2023 году.

    Последние встречи:

    • «Атлетико» 2:1 «Райо Вальекано» (2024)
    • «Райо Вальекано» 0:7 «Атлетико» (2023)
    • «Райо Вальекано» 1:2 «Атлетико» (2023)
    • «Атлетико» 1:1 «Райо Вальекано» (2022)
    • «Райо Вальекано» 0:1 «Атлетико» (2022)

    Статистика

    «Райо Вальекано»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Атлетико»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Атлетико» выглядит явным фаворитом, благодаря своей мощной обороне и стабильной атаке. «Райо Вальекано» может забить на домашнем поле, но их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать давление от сильных атакующих игроков «Атлетико». Прогнозируем победу «Атлетико» с возможным результативным матчем.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:13
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