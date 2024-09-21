«Райо Вальекано» – «Атлетико»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Атлетико». «Атлетико» уверенно продвигается вверх по турнирной таблице, в то время как «Райо Вальекано» стремится сохранить свои позиции в середине.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 10-е место с 7 очками после 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 7 голов в последних 5 матчах. Однако оборона пропускает слишком много – 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Унаи Лопес с 2 голами в 5 играх. В последних 3 матчах «Райо Вальекано» забивает и пропускает, что говорит о нестабильности в обороне.

Последние матчи:

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 2-е место с 11 очками после 5 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, показывая отличную оборону: всего 1 пропущенный мяч в последних 5 играх. В атаке «Атлетико» также силен – 9 забитых голов за этот период. Лучший бомбардир команды – Антуан Гризманн, забивший 3 гола в 6 матчах. «Атлетико» не пропускает в 4 последних играх, что делает их оборону одной из самых надежных в лиге.

Последние матчи:

Личные встречи

«Атлетико» традиционно успешно играет против «Райо Вальекано». В последних 5 очных встречах «Атлетико» одержал 4 победы. В сезоне 2023 года команды сыграли вничью 1:1, но в других встречах «Атлетико» доминировал, включая разгром со счетом 7:0 в 2023 году.

Последние встречи:

Статистика

«Райо Вальекано»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

«Атлетико»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Атлетико» выглядит явным фаворитом, благодаря своей мощной обороне и стабильной атаке. «Райо Вальекано» может забить на домашнем поле, но их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать давление от сильных атакующих игроков «Атлетико». Прогнозируем победу «Атлетико» с возможным результативным матчем.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.70.