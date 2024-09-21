«Райо Вальекано» – «Атлетико»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Кампо де Вальекас» пройдет матч 6-го тура Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Атлетико». «Атлетико» уверенно продвигается вверх по турнирной таблице, в то время как «Райо Вальекано» стремится сохранить свои позиции в середине.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 10-е место с 7 очками после 5 туров. Команда демонстрирует неплохую атакующую игру, забив 7 голов в последних 5 матчах. Однако оборона пропускает слишком много – 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир команды – Унаи Лопес с 2 голами в 5 играх. В последних 3 матчах «Райо Вальекано» забивает и пропускает, что говорит о нестабильности в обороне.
Последние матчи:
- «Райо Вальекано» 3:1 «Осасуна»
- «Эспаньол» 2:1 «Райо Вальекано»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Барселона»
- «Хетафе» 0:0 «Райо Вальекано»
- «Реал Сосьедад» 1:2 «Райо Вальекано»
«Атлетико»
«Атлетико» занимает 2-е место с 11 очками после 5 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, показывая отличную оборону: всего 1 пропущенный мяч в последних 5 играх. В атаке «Атлетико» также силен – 9 забитых голов за этот период. Лучший бомбардир команды – Антуан Гризманн, забивший 3 гола в 6 матчах. «Атлетико» не пропускает в 4 последних играх, что делает их оборону одной из самых надежных в лиге.
Последние матчи:
- «Атлетико» 2:1 «РБ Лейпциг» (Лига чемпионов)
- «Атлетико» 3:0 «Валенсия»
- «Атлетик» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 0:0 «Эспаньол»
- «Атлетико» 3:0 «Жирона»
Личные встречи
«Атлетико» традиционно успешно играет против «Райо Вальекано». В последних 5 очных встречах «Атлетико» одержал 4 победы. В сезоне 2023 года команды сыграли вничью 1:1, но в других встречах «Атлетико» доминировал, включая разгром со счетом 7:0 в 2023 году.
Последние встречи:
- «Атлетико» 2:1 «Райо Вальекано» (2024)
- «Райо Вальекано» 0:7 «Атлетико» (2023)
- «Райо Вальекано» 1:2 «Атлетико» (2023)
- «Атлетико» 1:1 «Райо Вальекано» (2022)
- «Райо Вальекано» 0:1 «Атлетико» (2022)
Статистика
«Райо Вальекано»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах
«Атлетико»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Атлетико» выглядит явным фаворитом, благодаря своей мощной обороне и стабильной атаке. «Райо Вальекано» может забить на домашнем поле, но их нестабильная оборона вряд ли сможет сдержать давление от сильных атакующих игроков «Атлетико». Прогнозируем победу «Атлетико» с возможным результативным матчем.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.70.