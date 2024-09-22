22.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
19
де Фрутос
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
27
Витсель
16
Лино
19
Альварес
9
Серлот
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
11
Нтека
23
Родригес
23
Родригес
11
Нтека
23
Эмбарба
10
Камельо
10
Камельо
23
Эмбарба
7
Палазон
14
Гвардиола
14
Гвардиола
7
Палазон
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Хименес
3
Аспиликуэта
9
Серлот
20
Симеоне
20
Симеоне
9
Серлот
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
7
Гризманн
16
Лино
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
12
Количество передач
517
432
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетико», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»