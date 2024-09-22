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  • «Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 17:04
Райо Вальекано
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
35' И. Палазон
49' К. Галлахер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-2-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
2
Мумин
17
Рацу
8
Лопес
6
Сисс
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
19
де Фрутос
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
14
Льоренте
6
Коке
22
Галлахер
27
Витсель
16
Лино
19
Альварес
9
Серлот
19
де Фрутос
20
Баллиу
20
Баллиу
19
де Фрутос
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
11
Нтека
23
Родригес
23
Родригес
11
Нтека
23
Эмбарба
10
Камельо
10
Камельо
23
Эмбарба
7
Палазон
14
Гвардиола
14
Гвардиола
7
Палазон
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Хименес
3
Аспиликуэта
9
Серлот
20
Симеоне
20
Симеоне
9
Серлот
14
Льоренте
10
Корреа
10
Корреа
14
Льоренте
16
Лино
7
Гризманн
7
Гризманн
16
Лино
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
12
Количество передач
517
432
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.83
0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Атлетико», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Атлетико»

«Райо Вальекано» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Райо Вальекано
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