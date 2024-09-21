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    • «Атлетик» – «Сельта»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    «Атлетик» – «Сельта»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Сельту» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Матч обещает быть результативным, поскольку обе команды показывают высокую результативность в последних встречах.

    «Атлетик»

    «Атлетик» идет на 6 месте в Ла Лиге с 10 очками после 6 туров. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе и не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на «Сан-Мамес». В последних 5 играх «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 5. Лидер команды Ойан Сансет забил 3 гола в 6 матчах.

    Последние матчи:

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 7 место с 9 очками после 5 туров. Команда играет в атакующий футбол, забив 13 голов в последних 5 матчах, но при этом пропустила 10 голов. Лучший бомбардир команды Борха Иглесиас забил 3 гола в 5 матчах. «Сельта» проигрывает в последних 3 матчах в гостях, но неизменно забивает в последних 8 матчах.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних 7 встречах между командами наблюдается упорное противостояние, где «Атлетик» добился 4 побед, а «Сельта» – 3. Последний матч между командами завершился победой «Сельты» со счетом 2:1 в мае 2024 года, однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» часто имеет преимущество.

    Последние встречи:

    • «Сельта» 2:1 «Атлетик» (2024)
    • «Атлетик» 4:3 «Сельта» (2023)
    • «Атлетик» 2:1 «Сельта» (2023)
    • «Сельта» 1:0 «Атлетик» (2023)
    • «Атлетик» 0:2 «Сельта» (2022)

    Статистика

    «Атлетик»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Сельта»:

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы команд, можно ожидать активной игры с большим количеством голов. Оба клуба обладают сильной атакой, но оборона оставляет желать лучшего, особенно у «Сельты». Учитывая, что «Атлетик» традиционно сильнее дома, они могут воспользоваться этой ситуацией и взять три очка.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Победа «Атлетика» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85.

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    «Атлетик» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 11:06
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