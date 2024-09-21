«Атлетик» – «Сельта»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Сельту» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Матч обещает быть результативным, поскольку обе команды показывают высокую результативность в последних встречах.
«Атлетик»
«Атлетик» идет на 6 месте в Ла Лиге с 10 очками после 6 туров. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе и не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на «Сан-Мамес». В последних 5 играх «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 5. Лидер команды Ойан Сансет забил 3 гола в 6 матчах.
Последние матчи:
- «Леганес» 0:2 «Атлетик»
- «Лас-Пальмас» 2:3 «Атлетик»
- «Атлетик» 0:1 «Атлетико»
- «Атлетик» 1:0 «Валенсия»
- «Барселона» 2:1 «Атлетик»
«Сельта»
«Сельта» занимает 7 место с 9 очками после 5 туров. Команда играет в атакующий футбол, забив 13 голов в последних 5 матчах, но при этом пропустила 10 голов. Лучший бомбардир команды Борха Иглесиас забил 3 гола в 5 матчах. «Сельта» проигрывает в последних 3 матчах в гостях, но неизменно забивает в последних 8 матчах.
Последние матчи:
- «Сельта» 3:1 «Вальядолид»
- «Осасуна» 3:2 «Сельта»
- «Вильярреал» 4:3 «Сельта»
- «Сельта» 3:1 «Валенсия»
- «Сельта» 2:1 «Алавес»
Личные встречи
В последних 7 встречах между командами наблюдается упорное противостояние, где «Атлетик» добился 4 побед, а «Сельта» – 3. Последний матч между командами завершился победой «Сельты» со счетом 2:1 в мае 2024 года, однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» часто имеет преимущество.
Последние встречи:
- «Сельта» 2:1 «Атлетик» (2024)
- «Атлетик» 4:3 «Сельта» (2023)
- «Атлетик» 2:1 «Сельта» (2023)
- «Сельта» 1:0 «Атлетик» (2023)
- «Атлетик» 0:2 «Сельта» (2022)
Статистика
«Атлетик»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
«Сельта»:
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
С учетом текущей формы команд, можно ожидать активной игры с большим количеством голов. Оба клуба обладают сильной атакой, но оборона оставляет желать лучшего, особенно у «Сельты». Учитывая, что «Атлетик» традиционно сильнее дома, они могут воспользоваться этой ситуацией и взять три очка.
Рекомендации для ставок:
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Победа «Атлетика» – коэффициент 2.10
Рекомендация: Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85.