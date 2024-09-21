«Атлетик» – «Сельта»: прогноз на матч 6-го тура Ла Лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Сельту» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Матч обещает быть результативным, поскольку обе команды показывают высокую результативность в последних встречах.

«Атлетик»

«Атлетик» идет на 6 месте в Ла Лиге с 10 очками после 6 туров. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе и не проигрывает в 14 из 15 последних матчей на «Сан-Мамес». В последних 5 играх «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 5. Лидер команды Ойан Сансет забил 3 гола в 6 матчах.

Последние матчи:

«Сельта»

«Сельта» занимает 7 место с 9 очками после 5 туров. Команда играет в атакующий футбол, забив 13 голов в последних 5 матчах, но при этом пропустила 10 голов. Лучший бомбардир команды Борха Иглесиас забил 3 гола в 5 матчах. «Сельта» проигрывает в последних 3 матчах в гостях, но неизменно забивает в последних 8 матчах.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних 7 встречах между командами наблюдается упорное противостояние, где «Атлетик» добился 4 побед, а «Сельта» – 3. Последний матч между командами завершился победой «Сельты» со счетом 2:1 в мае 2024 года, однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» часто имеет преимущество.

Последние встречи:

Статистика

«Атлетик»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Сельта»:

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд, можно ожидать активной игры с большим количеством голов. Оба клуба обладают сильной атакой, но оборона оставляет желать лучшего, особенно у «Сельты». Учитывая, что «Атлетик» традиционно сильнее дома, они могут воспользоваться этой ситуацией и взять три очка.

Рекомендации для ставок:

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Победа «Атлетика» – коэффициент 2.10

Рекомендация: Тотал больше 2.5 голов за коэффициент 1.85.