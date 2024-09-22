22.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Прадос
18
Хаурегисар
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
3-3-2-2
13
Гуаита
20
Родригес
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
5
Сотело
23
Альварес
23
Родригес
19
Бамба
10
Аспас
9
Дувикас
13
Агирресабала
13
Падилья
13
Падилья
13
Агирресабала
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
30
Мингеса
3
Алонсо
3
Алонсо
30
Мингеса
16
Жаилсон
23
Домингес
23
Домингес
16
Жаилсон
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Сотело
6
Мориба
6
Мориба
5
Сотело
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетик - Сельта
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
305
625
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Сельты», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»