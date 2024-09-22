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  • «Атлетик» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Атлетик» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 16:05
Атлетик
22.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Сельта
4' Г. Гурусета 39' Г. Гурусета 80' А. Джало
25' Я. Аспас (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Прадос
18
Хаурегисар
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
3-3-2-2
13
Гуаита
20
Родригес
30
Мингеса
15
Старфельт
16
Жаилсон
5
Сотело
23
Альварес
23
Родригес
19
Бамба
10
Аспас
9
Дувикас
13
Агирресабала
13
Падилья
13
Падилья
13
Агирресабала
18
Бойро
15
Леке
15
Леке
18
Бойро
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
30
Мингеса
3
Алонсо
3
Алонсо
30
Мингеса
16
Жаилсон
23
Домингес
23
Домингес
16
Жаилсон
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
5
Сотело
6
Мориба
6
Мориба
5
Сотело
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетик - Сельта
3
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
305
625
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Сельты», 6-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Сельта»

«Атлетик» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Атлетик
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