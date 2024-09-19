«Кальяри» – «Эмполи»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

20 сентября 2024 года на стадионе «Сарденья» состоится матч 5-го тура Серии А Италии, в котором встретятся «Кальяри» и «Эмполи». Обе команды демонстрируют разные результаты на старте сезона, и этот матч обещает быть интригующим.

«Кальяри»

«Кальяри» пока не может похвастаться хорошими результатами в Серии А. После 4 туров команда набрала всего 2 очка и занимает 19-е место в таблице. Подопечные тренера показывают нестабильную игру как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 3 гола в 5 матчах, но этого пока недостаточно для успеха. За последние 5 игр «Кальяри» пропустил 7 голов, и не может выиграть на протяжении последних 5 матчей.

Последние матчи «Кальяри»:

«Эмполи»

«Эмполи» стартовал более уверенно, набрав 6 очков после 4 туров и занимая 8-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует надeжную игру в обороне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах, и продолжает набирать очки. Эмануэль Джаси – лучший бомбардир команды, забивший 2 гола в 5 матчах. «Эмполи» не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Последние матчи «Эмполи»:

Личные встречи

Исторически, встречи между «Кальяри» и «Эмполи» проходят с переменным успехом. В последних матчах обе команды продемонстрировали как ничейные результаты, так и победы друг друга.

Последние встречи:

Серия А. 03.03.2024: «Эмполи» 0:1 «Кальяри»

Серия А. 30.12.2023: «Кальяри» 0:0 «Эмполи»

Серия А. 13.02.2022: «Эмполи» 1:1 «Кальяри»

Серия А. 22.09.2021: «Кальяри» 0:2 «Эмполи»

Серия А. 20.01.2019: «Кальяри» 2:2 «Эмполи»

Статистика

«Кальяри»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Эмполи»:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч

«Эмполи» выглядит предпочтительнее перед этим матчем благодаря своей сильной обороне и стабильной форме. «Кальяри» продолжает испытывать проблемы в обороне и атаке, что ставит их в невыгодное положение.

Рекомендации для ставок:

Победа «Эмполи» – коэффициент 2.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Эмполи» за коэффициент 2.20.