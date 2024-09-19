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    • «Кальяри» – «Эмполи»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

    «Кальяри» – «Эмполи»: прогноз на матч 5-го тура Серии А – 20 сентября 2024

    20 сентября 2024 года на стадионе «Сарденья» состоится матч 5-го тура Серии А Италии, в котором встретятся «Кальяри» и «Эмполи». Обе команды демонстрируют разные результаты на старте сезона, и этот матч обещает быть интригующим.

    «Кальяри»

    «Кальяри» пока не может похвастаться хорошими результатами в Серии А. После 4 туров команда набрала всего 2 очка и занимает 19-е место в таблице. Подопечные тренера показывают нестабильную игру как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Роберто Пикколи, который забил 3 гола в 5 матчах, но этого пока недостаточно для успеха. За последние 5 игр «Кальяри» пропустил 7 голов, и не может выиграть на протяжении последних 5 матчей.

    Последние матчи «Кальяри»:

    «Эмполи»

    «Эмполи» стартовал более уверенно, набрав 6 очков после 4 туров и занимая 8-е место в турнирной таблице. Команда демонстрирует надeжную игру в обороне, пропустив всего 3 гола в последних 5 матчах, и продолжает набирать очки. Эмануэль Джаси – лучший бомбардир команды, забивший 2 гола в 5 матчах. «Эмполи» не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А, что делает их фаворитом предстоящего матча.

    Последние матчи «Эмполи»:

    • Серия А. 14.09.2024: «Эмполи» 0:0 «Ювентус»
    • Серия А. 31.08.2024: «Болонья» 1:1 «Эмполи»
    • Серия А. 25.08.2024: «Рома» 2:1 «Эмполи»
    • Серия А. 17.08.2024: «Эмполи» 0:0 «Монца»
    • Кубок. 10.08.2024: «Эмполи» 4:1 «Катандзаро»

    Личные встречи

    Исторически, встречи между «Кальяри» и «Эмполи» проходят с переменным успехом. В последних матчах обе команды продемонстрировали как ничейные результаты, так и победы друг друга.

    Последние встречи:

    • Серия А. 03.03.2024: «Эмполи» 0:1 «Кальяри»
    • Серия А. 30.12.2023: «Кальяри» 0:0 «Эмполи»
    • Серия А. 13.02.2022: «Эмполи» 1:1 «Кальяри»
    • Серия А. 22.09.2021: «Кальяри» 0:2 «Эмполи»
    • Серия А. 20.01.2019: «Кальяри» 2:2 «Эмполи»

    Статистика

    «Кальяри»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Эмполи»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч

    «Эмполи» выглядит предпочтительнее перед этим матчем благодаря своей сильной обороне и стабильной форме. «Кальяри» продолжает испытывать проблемы в обороне и атаке, что ставит их в невыгодное положение.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Эмполи» – коэффициент 2.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Эмполи» за коэффициент 2.20.

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    «Кальяри» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2024 10:56
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