20.09.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кальяри
Кальяри
4-3-1-2
1
Скуффет
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
18
Марин
45
Макумбу
14
Дейола
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
4-2-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
33
Грасси
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
29
Коломбо
3
Ауджелло
27
Ацци
27
Ацци
3
Ауджелло
11
Лувумбо
10
Виола
10
Виола
11
Лувумбо
18
Марин
70
Гаэтано
70
Гаэтано
18
Марин
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
45
Макумбу
30
Паволетти
30
Паволетти
45
Макумбу
33
Грасси
13
Кэкачей
13
Кэкачей
33
Грасси
11
Гьяси
22
Де Шильо
22
Де Шильо
11
Гьяси
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
94
Эспозито
9
Пеллегри
9
Пеллегри
94
Эспозито
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Эмполи
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Количество передач
452
294
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Эмполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»