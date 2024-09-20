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  • «Кальяри» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

«Кальяри» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

20 сентября 2024, 18:20
Кальяри
20.09.2024, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Эмполи
33' Л. Коломбо 49' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Эмполи
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
4-3-1-2
1
Скуффет
3
Ауджелло
26
Мина
5
Луперто
4
Цаппа
18
Марин
45
Макумбу
14
Дейола
20
Цортеа
91
Пикколи
11
Лувумбо
4-2-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
6
Хендерсон
33
Грасси
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
29
Коломбо
3
Ауджелло
27
Ацци
27
Ацци
3
Ауджелло
11
Лувумбо
10
Виола
10
Виола
11
Лувумбо
18
Марин
70
Гаэтано
70
Гаэтано
18
Марин
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
45
Макумбу
30
Паволетти
30
Паволетти
45
Макумбу
33
Грасси
13
Кэкачей
13
Кэкачей
33
Грасси
11
Гьяси
22
Де Шильо
22
Де Шильо
11
Гьяси
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
94
Эспозито
9
Пеллегри
9
Пеллегри
94
Эспозито
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Эмполи
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Количество передач
452
294
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Эмполи», 5-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри»«Эмполи»

«Кальяри» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Кальяри
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