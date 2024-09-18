«Аталанта» – «Арсенал»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Ожидается напряжeнное противостояние, где обе команды постараются начать турнир с победы.

«Аталанта»

«Аталанта» демонстрирует нестабильную форму на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на это, итальянцы обладают сильной атакой, которая способна создавать опасные моменты. Лучший бомбардир команды на данный момент – Луис Муриэль, который забил дважды за последние 4 игры.

Последние матчи «Аталанты»:

«Арсенал»

«Арсенал» находится в отличной форме. Лондонцы не проигрывают в 5 последних матчах, демонстрируя надeжную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за этот период. В атаке команда также стабильно забивает, в среднем 2 гола за игру. Мартин Эдегор и Букайо Сака продолжают играть ключевую роль в атаке «канониров».

Последние матчи «Арсенала»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что придаeт дополнительную интригу этому матчу, так как соперники впервые сразятся на таком высоком уровне.

Статистика

«Аталанта»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

«Арсенал»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Прогноз на матч

Обе команды показывают результативный футбол, но «Арсенал» выглядит более сбалансированной командой с надeжной обороной. «Аталанта» имеет проблемы в защите, что может быть использовано быстрыми атаками «канониров». Скорее всего, игра пройдeт на высоких скоростях с множеством голевых моментов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» – коэффициент 2.10

Обе забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.10.