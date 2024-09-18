Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Аталанта» – «Арсенал»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

    «Аталанта» – «Арсенал»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

    19 сентября 2024 года на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Ожидается напряжeнное противостояние, где обе команды постараются начать турнир с победы.

    «Аталанта»

    «Аталанта» демонстрирует нестабильную форму на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на это, итальянцы обладают сильной атакой, которая способна создавать опасные моменты. Лучший бомбардир команды на данный момент – Луис Муриэль, который забил дважды за последние 4 игры.

    Последние матчи «Аталанты»:

    «Арсенал»

    «Арсенал» находится в отличной форме. Лондонцы не проигрывают в 5 последних матчах, демонстрируя надeжную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за этот период. В атаке команда также стабильно забивает, в среднем 2 гола за игру. Мартин Эдегор и Букайо Сака продолжают играть ключевую роль в атаке «канониров».

    Последние матчи «Арсенала»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что придаeт дополнительную интригу этому матчу, так как соперники впервые сразятся на таком высоком уровне.

    Статистика

    «Аталанта»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    «Арсенал»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают результативный футбол, но «Арсенал» выглядит более сбалансированной командой с надeжной обороной. «Аталанта» имеет проблемы в защите, что может быть использовано быстрыми атаками «канониров». Скорее всего, игра пройдeт на высоких скоростях с множеством голевых моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» – коэффициент 2.10
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.10.

    Новости по теме
    Артета подвел итоги матча «Арсенала» с «Аталантой»
    «Аталанта» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
    Где смотреть матч «Аталанта» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция матча, Лиги чемпионов 19 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2024 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+