«Аталанта» – «Арсенал»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября 2024

19 сентября 2024 года на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сразятся итальянская «Аталанта» и английский «Арсенал». Ожидается напряжeнное противостояние, где обе команды постараются начать турнир с победы.
«Аталанта»
«Аталанта» демонстрирует нестабильную форму на старте сезона. В последних 5 матчах команда забила 8 голов, но пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на это, итальянцы обладают сильной атакой, которая способна создавать опасные моменты. Лучший бомбардир команды на данный момент – Луис Муриэль, который забил дважды за последние 4 игры.
Последние матчи «Аталанты»:
- Серия А. 15.09.2024: «Аталанта» 3:2 «Фиорентина»
- Серия А. 30.08.2024: «Интер» 4:0 «Аталанта»
- Серия А. 25.08.2024: «Торино» 2:1 «Аталанта»
- Серия А. 19.08.2024: «Лечче» 0:4 «Аталанта»
- Суперкубок Европы. 14.08.2024: «Реал Мадрид» 2:0 «Аталанта»
«Арсенал»
«Арсенал» находится в отличной форме. Лондонцы не проигрывают в 5 последних матчах, демонстрируя надeжную игру в обороне, пропустив всего 2 гола за этот период. В атаке команда также стабильно забивает, в среднем 2 гола за игру. Мартин Эдегор и Букайо Сака продолжают играть ключевую роль в атаке «канониров».
Последние матчи «Арсенала»:
- Премьер-лига. 15.09.2024: «Тоттенхэм» 0:1 «Арсенал»
- Премьер-лига. 31.08.2024: «Арсенал» 1:1 «Брайтон»
- Премьер-лига. 24.08.2024: «Астон Вилла» 0:2 «Арсенал»
- Премьер-лига. 17.08.2024: «Арсенал» 2:0 «Вулверхэмптон»
- Товарищеский матч. 07.08.2024: «Арсенал» 4:1 «Байер»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что придаeт дополнительную интригу этому матчу, так как соперники впервые сразятся на таком высоком уровне.
Статистика
«Аталанта»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
«Арсенал»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
Прогноз на матч
Обе команды показывают результативный футбол, но «Арсенал» выглядит более сбалансированной командой с надeжной обороной. «Аталанта» имеет проблемы в защите, что может быть использовано быстрыми атаками «канониров». Скорее всего, игра пройдeт на высоких скоростях с множеством голевых моментов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Арсенала» – коэффициент 2.10
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Арсенала» за коэффициент 2.10.