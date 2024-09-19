Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
4-1-1-2-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Жезус
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
13
Руджери
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Руджери
17
Де Кетеларе
7
Куадрадо
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
Остались в запасе
Аталанта
Арсенал
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Аталанта - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
497
433
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Арсенала», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»