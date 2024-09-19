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  • «Аталанта» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Аталанта» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 20:50
Аталанта
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
(К) ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Арсенал
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
4
Хин
13
Руджери
15
де Рон
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
4-1-1-2-2
1
Райя
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
7
Сака
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Жезус
77
Дзаппакоста
16
Белланова
16
Белланова
77
Дзаппакоста
11
Лукман
10
Самарджич
10
Самарджич
11
Лукман
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
13
Руджери
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Руджери
17
Де Кетеларе
7
Куадрадо
7
Куадрадо
17
Де Кетеларе
12
Тимбер
33
Калафьори
33
Калафьори
12
Тимбер
18
Парти
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Парти
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
7
Сака
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Сака
Остались в запасе
Аталанта
Арсенал
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
99
Ваня Влахович
ЛВ
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
78
Джек Портер
ВР
33
Нето
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
30
Джими Говер
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Аталанта - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
11
Офсайды
0
3
Количество передач
497
433
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Арсенала», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Арсенал»

Аталанта-Арсенал смотреть онлайн 19 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Аталанта
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