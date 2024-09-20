Артета подвел итоги матча «Арсенала» с «Аталантой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0) сказал, что его команда действовала очень непоследовательно.
«Если не получается победить, придется забрать одно очко. Мы начали хорошо, затем утратили контроль [над игрой] и были очень непоследовательны.
Игра была открытой, но у нас не было проблем в обороне, за исключением пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел в своей жизни», – сказал Артета.
- На 51-й минуте голкипер лондонцев Давид Райя отразил удар Матео Ретеги с пенальти и справился с добиванием форварда.
- «Арсенал» в первый раз в сезоне не смог забить гола в матче.