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    Артета подвел итоги матча «Арсенала» с «Аталантой»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0) сказал, что его команда действовала очень непоследовательно.

    «Если не получается победить, придется забрать одно очко. Мы начали хорошо, затем утратили контроль [над игрой] и были очень непоследовательны.

    Игра была открытой, но у нас не было проблем в обороне, за исключением пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел в своей жизни», – сказал Артета.

    • На 51-й минуте голкипер лондонцев Давид Райя отразил удар Матео Ретеги с пенальти и справился с добиванием форварда.
    • «Арсенал» в первый раз в сезоне не смог забить гола в матче.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    20.09.2024 08:09
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