Артета подвел итоги матча «Арсенала» с «Аталантой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после гостевого матча 1-го тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:0) сказал, что его команда действовала очень непоследовательно.

«Если не получается победить, придется забрать одно очко. Мы начали хорошо, затем утратили контроль [над игрой] и были очень непоследовательны.

Игра была открытой, но у нас не было проблем в обороне, за исключением пенальти. Давид Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел в своей жизни», – сказал Артета.