«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом». Обе команды не могут похвастаться стабильной игрой, но их очное противостояние всегда вызывает интерес.

«Мальорка»

«Мальорка» не лучшим образом начала сезон и после 5 туров имеет в активе 5 очков, занимая 12-е место в таблице. В последних матчах «Мальорка» испытывает трудности с результативностью: команда забила всего 3 гола в 5 играх. Однако в обороне дела обстоят немного лучше – за этот период они пропустили всего 4 гола.

Последние матчи «Мальорки»:

«Реал Сосьедад» также столкнулся с проблемами на старте сезона и после 5 туров набрал лишь 4 очка, занимая 16-е место. Команда не может победить в трех последних матчах, а в атаке проявляет неуверенность, забив лишь 3 гола в последних 5 играх. В обороне у «Реал Сосьедада» также есть слабые места – команда пропустила 6 голов за тот же период.

Последние матчи «Реал Сосьедад»:

Личные встречи

В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Реал Сосьедада», который не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Мальорки». Важно отметить, что встречи этих команд часто заканчиваются минимальной разницей в счете.

«Реал Сосьедад» 1:1 «Мальорка» (2024, Кубок)

«Мальорка» 1:2 «Реал Сосьедад» (2024)

«Мальорка» 0:0 «Реал Сосьедад» (2024, Кубок)

Статистика

«Мальорка»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Реал Сосьедад»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды находятся в не лучшей форме, но «Реал Сосьедад» имеет более стабильную игру в атаке и обороне. Ожидается, что матч пройдет в упорной борьбе, но гости могут воспользоваться своими шансами на победу.

Рекомендованные ставки и коэффициенты:

Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.