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    • «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 17 сентября 2024

    «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 17 сентября 2024

    17 сентября 2024 года на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом». Обе команды не могут похвастаться стабильной игрой, но их очное противостояние всегда вызывает интерес.

    «Мальорка»

    «Мальорка» не лучшим образом начала сезон и после 5 туров имеет в активе 5 очков, занимая 12-е место в таблице. В последних матчах «Мальорка» испытывает трудности с результативностью: команда забила всего 3 гола в 5 играх. Однако в обороне дела обстоят немного лучше – за этот период они пропустили всего 4 гола.

    Последние матчи «Мальорки»:

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» также столкнулся с проблемами на старте сезона и после 5 туров набрал лишь 4 очка, занимая 16-е место. Команда не может победить в трех последних матчах, а в атаке проявляет неуверенность, забив лишь 3 гола в последних 5 играх. В обороне у «Реал Сосьедада» также есть слабые места – команда пропустила 6 голов за тот же период.

    Последние матчи «Реал Сосьедад»:

    • Примера. 14.09.2024. «Реал Сосьедад» 0:2 «Реал Мадрид»
    • Примера. 01.09.2024. «Хетафе» 0:0 «Реал Сосьедад»
    • Примера. 28.08.2024. «Реал Сосьедад» 1:2 «Алавес»
    • Примера. 24.08.2024. «Эспаньол» 0:1 «Реал Сосьедад»
    • Примера. 18.08.2024. «Реал Сосьедад» 1:2 «Райо Вальекано»

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Реал Сосьедада», который не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Мальорки». Важно отметить, что встречи этих команд часто заканчиваются минимальной разницей в счете.

    • «Реал Сосьедад» 1:1 «Мальорка» (2024, Кубок)
    • «Мальорка» 1:2 «Реал Сосьедад» (2024)
    • «Мальорка» 0:0 «Реал Сосьедад» (2024, Кубок)

    Статистика

    «Мальорка»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Реал Сосьедад»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в не лучшей форме, но «Реал Сосьедад» имеет более стабильную игру в атаке и обороне. Ожидается, что матч пройдет в упорной борьбе, но гости могут воспользоваться своими шансами на победу.

    Рекомендованные ставки и коэффициенты:

    • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.

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    «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    16.09.2024 10:45
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