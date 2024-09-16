«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 17 сентября 2024

17 сентября 2024 года на стадионе «Сон Моиш» пройдет матч 7-го тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Реал Сосьедадом». Обе команды не могут похвастаться стабильной игрой, но их очное противостояние всегда вызывает интерес.
«Мальорка»
«Мальорка» не лучшим образом начала сезон и после 5 туров имеет в активе 5 очков, занимая 12-е место в таблице. В последних матчах «Мальорка» испытывает трудности с результативностью: команда забила всего 3 гола в 5 играх. Однако в обороне дела обстоят немного лучше – за этот период они пропустили всего 4 гола.
Последние матчи «Мальорки»:
- Примера. 14.09.2024. «Мальорка» 1:2 «Вильярреал»
- Примера. 31.08.2024. «Леганес» 0:1 «Мальорка»
- Примера. 27.08.2024. «Мальорка» 0:0 «Севилья»
- Примера. 24.08.2024. «Осасуна» 1:0 «Мальорка»
- Примера. 18.08.2024. «Мальорка» 1:1 «Реал Мадрид»
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» также столкнулся с проблемами на старте сезона и после 5 туров набрал лишь 4 очка, занимая 16-е место. Команда не может победить в трех последних матчах, а в атаке проявляет неуверенность, забив лишь 3 гола в последних 5 играх. В обороне у «Реал Сосьедада» также есть слабые места – команда пропустила 6 голов за тот же период.
Последние матчи «Реал Сосьедад»:
- Примера. 14.09.2024. «Реал Сосьедад» 0:2 «Реал Мадрид»
- Примера. 01.09.2024. «Хетафе» 0:0 «Реал Сосьедад»
- Примера. 28.08.2024. «Реал Сосьедад» 1:2 «Алавес»
- Примера. 24.08.2024. «Эспаньол» 0:1 «Реал Сосьедад»
- Примера. 18.08.2024. «Реал Сосьедад» 1:2 «Райо Вальекано»
Личные встречи
В последних очных встречах преимущество находится на стороне «Реал Сосьедада», который не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Мальорки». Важно отметить, что встречи этих команд часто заканчиваются минимальной разницей в счете.
- «Реал Сосьедад» 1:1 «Мальорка» (2024, Кубок)
- «Мальорка» 1:2 «Реал Сосьедад» (2024)
- «Мальорка» 0:0 «Реал Сосьедад» (2024, Кубок)
Статистика
«Мальорка»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
«Реал Сосьедад»:
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Обе команды находятся в не лучшей форме, но «Реал Сосьедад» имеет более стабильную игру в атаке и обороне. Ожидается, что матч пройдет в упорной борьбе, но гости могут воспользоваться своими шансами на победу.
Рекомендованные ставки и коэффициенты:
- Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Реал Сосьедад» за коэффициент 2.10.