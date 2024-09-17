17.09.2024, вторник, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Мальорка
Мальорка
3-2-3-2
13
Роман
22
Мохика
3
Копете
21
Раильо
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
3-2-3-2
1
Ремиро
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
3
Муньос
17
Гомес
36
Субименди
8
Турриэнтес
24
Сучич
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
11
Кошта
8
Морланес
8
Морланес
11
Кошта
23
Наварро
14
Родригес
14
Родригес
23
Наварро
10
Дардер
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Дардер
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
9
Абдон
19
Мурики
19
Мурики
9
Абдон
6
Элустондо
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Элустондо
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
17
Гомес
14
Кубо
14
Кубо
17
Гомес
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
10
Офсайды
3
1
Количество передач
365
534
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 7-й тур чемпионат Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»