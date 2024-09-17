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  • «Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 18:50
Мальорка
17.09.2024, вторник, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
36' Абдон (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
33
Даниэль Луна
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
27
Марк Доменек
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-2-3-2
13
Роман
22
Мохика
3
Копете
21
Раильо
11
Кошта
8
Маскарель
6
Санчес
23
Наварро
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
3-2-3-2
1
Ремиро
19
Субельдия
21
Агер
6
Элустондо
3
Муньос
17
Гомес
36
Субименди
8
Турриэнтес
24
Сучич
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
11
Кошта
8
Морланес
8
Морланес
11
Кошта
23
Наварро
14
Родригес
14
Родригес
23
Наварро
10
Дардер
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Дардер
9
Ларин
29
Асано
29
Асано
9
Ларин
9
Абдон
19
Мурики
19
Мурики
9
Абдон
6
Элустондо
20
Одриосола
20
Одриосола
6
Элустондо
8
Турриэнтес
15
Марин
15
Марин
8
Турриэнтес
17
Гомес
14
Кубо
14
Кубо
17
Гомес
7
Барренечеа
23
Бекер
23
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
9
Оскарссон
9
Оскарссон
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Мальорка
Реал Сосьедад
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
33
Даниэль Луна
АП
10
Шикинью
ЛВ
27
Марк Доменек
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
6
Хон Мартин
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Мальорка - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
5
10
Офсайды
3
1
Количество передач
365
534
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реал Сосьедад», 7-й тур чемпионат Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Сосьедад»

«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Мальорка
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