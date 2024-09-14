«Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 5-го тура Примеры – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» пройдет матч 5-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной». Обе команды показывают хорошую форму, что обещает интересное противостояние.
«Жирона»
Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос
«Жирона» демонстрирует неплохие результаты на старте сезона, занимая 5-е место с 7 очками. Команда успешно справляется с атакующими задачами, забив 9 голов в последних 5 матчах, однако защита не всегда безупречна – 7 пропущенных мячей за этот период. Но стоит отметить, что в последних двух матчах «Жирона» не пропускала, что указывает на улучшение в обороне.
Последние матчи:
- «Севилья» 0:2 «Жирона»
- «Жирона» 4:0 «Осасуна»
- «Атлетико» 3:0 «Жирона»
«Барселона»
Главный тренер: Ханс-Дитер Флик
«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате с 12 очками после 4 туров. Команда демонстрирует мощную атаку, забив 13 голов в последних 5 играх. При этом защита оставляет вопросы – «Барселона» пропускала в 4 из 5 последних матчей. Тем не менее, коллектив продолжает демонстрировать стабильную игру и имеет серию из 4 побед подряд.
Последние матчи:
- «Барселона» 7:0 «Вальядолид»
- «Райо Вальекано» 1:2 «Барселона»
- «Барселона» 2:1 «Атлетик»
Личные встречи
В последних встречах команды показывали переменный успех. В последнем сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барселону», но исторически каталонский клуб имеет преимущество.
Последние встречи:
- «Жирона» 4:2 «Барселона» (2024)
- «Барселона» 2:4 «Жирона» (2023)
- «Барселона» 0:0 «Жирона» (2023)
Статистика
- «Жирона»: 2 победы в последних 5 матчах, забила 9 голов, пропустила 7.
- «Барселона»: 5 побед в последних 5 матчах, забила 13 голов, пропустила 6.
Прогноз на матч
Ожидается сложный матч, но учитывая форму «Барселоны», команда выглядит фаворитом. В то же время, «Жирона» на своем поле может создать проблемы для гостей. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» – коэффициент 1.60
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.60.