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    • «Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 5-го тура Примеры – 15 сентября 2024

    «Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 5-го тура Примеры – 15 сентября 2024

    15 сентября 2024 года на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» пройдет матч 5-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной». Обе команды показывают хорошую форму, что обещает интересное противостояние.

    «Жирона»

    Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

    «Жирона» демонстрирует неплохие результаты на старте сезона, занимая 5-е место с 7 очками. Команда успешно справляется с атакующими задачами, забив 9 голов в последних 5 матчах, однако защита не всегда безупречна – 7 пропущенных мячей за этот период. Но стоит отметить, что в последних двух матчах «Жирона» не пропускала, что указывает на улучшение в обороне.

    Последние матчи:

    «Барселона»

    Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

    «Барселона» уверенно лидирует в чемпионате с 12 очками после 4 туров. Команда демонстрирует мощную атаку, забив 13 голов в последних 5 играх. При этом защита оставляет вопросы – «Барселона» пропускала в 4 из 5 последних матчей. Тем не менее, коллектив продолжает демонстрировать стабильную игру и имеет серию из 4 побед подряд.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах команды показывали переменный успех. В последнем сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барселону», но исторически каталонский клуб имеет преимущество.

    Последние встречи:

    • «Жирона» 4:2 «Барселона» (2024)
    • «Барселона» 2:4 «Жирона» (2023)
    • «Барселона» 0:0 «Жирона» (2023)

    Статистика

    • «Жирона»: 2 победы в последних 5 матчах, забила 9 голов, пропустила 7.
    • «Барселона»: 5 побед в последних 5 матчах, забила 13 голов, пропустила 6.

    Прогноз на матч

    Ожидается сложный матч, но учитывая форму «Барселоны», команда выглядит фаворитом. В то же время, «Жирона» на своем поле может создать проблемы для гостей. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.60
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 11:39
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