«Жирона» – «Барселона»: прогноз на матч 5-го тура Примеры – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» пройдет матч 5-го тура Примеры между «Жироной» и «Барселоной». Обе команды показывают хорошую форму, что обещает интересное противостояние.

«Жирона»

Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

«Жирона» демонстрирует неплохие результаты на старте сезона, занимая 5-е место с 7 очками. Команда успешно справляется с атакующими задачами, забив 9 голов в последних 5 матчах, однако защита не всегда безупречна – 7 пропущенных мячей за этот период. Но стоит отметить, что в последних двух матчах «Жирона» не пропускала, что указывает на улучшение в обороне.

Последние матчи:

«Барселона»

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

«Барселона» уверенно лидирует в чемпионате с 12 очками после 4 туров. Команда демонстрирует мощную атаку, забив 13 голов в последних 5 играх. При этом защита оставляет вопросы – «Барселона» пропускала в 4 из 5 последних матчей. Тем не менее, коллектив продолжает демонстрировать стабильную игру и имеет серию из 4 побед подряд.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних встречах команды показывали переменный успех. В последнем сезоне «Жирона» дважды обыграла «Барселону», но исторически каталонский клуб имеет преимущество.

Последние встречи:

Статистика

«Жирона»: 2 победы в последних 5 матчах, забила 9 голов, пропустила 7.

«Барселона»: 5 побед в последних 5 матчах, забила 13 голов, пропустила 6.

Прогноз на матч

Ожидается сложный матч, но учитывая форму «Барселоны», команда выглядит фаворитом. В то же время, «Жирона» на своем поле может создать проблемы для гостей. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.60

Обе забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.60.