Жена Карпина: «Знаю истории, когда настоящие эскортницы пытались вцепиться в футболистов»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, порассуждала об отношениях футболистов с женщинами.

– Знаю истории, когда настоящие эскортницы пытались вцепиться в футболистов.

– И они велись?

– Почему-то всегда это случалось только с иностранцами. Наши, видимо, более прожженные.

Но опять же, не факт, что эскортница, как в кино, по-настоящему не влюбится. Но в целом, про меркантильность жен футболистов – это стереотип.

– А про внешность?

– Если поставить рядом всех жен футболистов «Ростова», девушки будут разные: типажом, цветом волос.

Накаченные губы? Возьму как пример моего врача-косметолога в Ростове, которая занимается в том числе инъекциями. У нее наиплотнейшая запись. Но к ней не ходит ни одна из жен наших футболистов. Кто тогда остальные женщины?