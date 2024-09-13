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    • «Динамо СПБ» – «Динамо-2»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    «Динамо СПБ» – «Динамо-2»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 14 сентября

    Матч 23-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Нова Арена», где «Динамо СПБ» встретится с «Динамо-2 Москва». «Динамо СПБ» занимает 12-е место с 24 очками, в то время как «Динамо-2 Москва» возглавляет турнирную таблицу с 45 очками. Ожидается противостояние двух команд с разным турнирным положением, где гости выглядят фаворитами.

    Анализ команды «Динамо СПБ»

    Команда под руководством Александра Фомичева находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Основной проблемой является слабая оборона – команда пропускает в 10 матчах подряд, что в среднем составляет 2.20 гола за игру. В атаке «Динамо СПБ» выступает более стабильно, забивая в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Шилов, который забил 6 мячей в 17 матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Леон Сатурн» 4:3 «Динамо СПБ»

    • «Динамо СПБ» 0:2 «Иркутск»

    • «Спартак-2» 2:1 «Динамо СПБ»

    • «Динамо СПБ» 1:2 «Композит» (Кубок России)

    • «Динамо СПБ» 1:1 «Зенит-2»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру

    • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

    • Пропускает в 10 последних матчах

    Анализ команды «Динамо-2 Москва»

    Под руководством Павла Алпатова «Динамо-2 Москва» идет лидером турнира, однако последние игры показали нестабильность в обороне – команда пропустила 9 голов в 5 последних матчах. В атаке «Динамо-2 Москва» выступает более уверенно, забивая в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Денис Боков, забивший 8 голов в 14 матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Динамо Вологда» 2:0 «Динамо-2 Москва»

    • «Динамо-2 Москва» 0:0 «ФК Тверь»

    • «Динамо-2 Москва» 3:1 «Леон Сатурн»

    • «Иркутск» 2:1 «Динамо-2 Москва»

    • «Динамо-2 Москва» 5:4 «Спартак-2»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

    • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

    Тактический разбор

    «Динамо СПБ» борется с кризисом, и их главная проблема – слабая защита, которая пропускает слишком много голов. Команде необходимо усилить оборону, чтобы противостоять атакующему потенциалу гостей. В свою очередь, «Динамо-2 Москва» имеет явные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми, несмотря на лидерство в турнирной таблице.

    Личные встречи

    • 01.06.2024 – «Динамо-2 Москва» 5:2 «Динамо СПБ»

    • 27.08.2023 – «Динамо-2 Москва» 2:2 «Динамо СПБ»

    • 27.05.2023 – «Динамо СПБ» 1:3 «Динамо-2 Москва»

    В последних личных встречах преимущество на стороне «Динамо-2 Москва», однако «Динамо СПБ» показывало способность забивать в играх против этого соперника.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Динамо СПБ»: 4.00

    • Ничья: 3.50

    • Победа «Динамо-2 Москва»: 1.85

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.70). Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота, учитывая проблемы обеих в обороне.

    • Умеренная ставка: Победа «Динамо-2 Москва» (1.85). Команда является фаворитом и имеет явное преимущество по турнирному положению.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 3.5 голов (2.30). В матчах этих команд часто происходит много голов, что делает этот вариант интересным.

    Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 15:09
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