Матч 23-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Нова Арена», где «Динамо СПБ» встретится с «Динамо-2 Москва». «Динамо СПБ» занимает 12-е место с 24 очками, в то время как «Динамо-2 Москва» возглавляет турнирную таблицу с 45 очками. Ожидается противостояние двух команд с разным турнирным положением, где гости выглядят фаворитами.

Анализ команды «Динамо СПБ»

Команда под руководством Александра Фомичева находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Основной проблемой является слабая оборона – команда пропускает в 10 матчах подряд, что в среднем составляет 2.20 гола за игру. В атаке «Динамо СПБ» выступает более стабильно, забивая в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Шилов, который забил 6 мячей в 17 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в 10 последних матчах

Анализ команды «Динамо-2 Москва»

Под руководством Павла Алпатова «Динамо-2 Москва» идет лидером турнира, однако последние игры показали нестабильность в обороне – команда пропустила 9 голов в 5 последних матчах. В атаке «Динамо-2 Москва» выступает более уверенно, забивая в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Денис Боков, забивший 8 голов в 14 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Тактический разбор

«Динамо СПБ» борется с кризисом, и их главная проблема – слабая защита, которая пропускает слишком много голов. Команде необходимо усилить оборону, чтобы противостоять атакующему потенциалу гостей. В свою очередь, «Динамо-2 Москва» имеет явные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми, несмотря на лидерство в турнирной таблице.

Личные встречи

01.06.2024 – «Динамо-2 Москва» 5:2 «Динамо СПБ»

27.08.2023 – «Динамо-2 Москва» 2:2 «Динамо СПБ»

27.05.2023 – «Динамо СПБ» 1:3 «Динамо-2 Москва»

В последних личных встречах преимущество на стороне «Динамо-2 Москва», однако «Динамо СПБ» показывало способность забивать в играх против этого соперника.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Динамо СПБ»: 4.00

Ничья: 3.50

Победа «Динамо-2 Москва»: 1.85

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.70). Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота, учитывая проблемы обеих в обороне.

Умеренная ставка: Победа «Динамо-2 Москва» (1.85). Команда является фаворитом и имеет явное преимущество по турнирному положению.

Более рискованная ставка: Тотал больше 3.5 голов (2.30). В матчах этих команд часто происходит много голов, что делает этот вариант интересным.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.70.