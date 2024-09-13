Матч 23-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Нова Арена», где «Динамо СПБ» встретится с «Динамо-2 Москва». «Динамо СПБ» занимает 12-е место с 24 очками, в то время как «Динамо-2 Москва» возглавляет турнирную таблицу с 45 очками. Ожидается противостояние двух команд с разным турнирным положением, где гости выглядят фаворитами.
Анализ команды «Динамо СПБ»
Команда под руководством Александра Фомичева находится в кризисе, проиграв 4 последних матча. Основной проблемой является слабая оборона – команда пропускает в 10 матчах подряд, что в среднем составляет 2.20 гола за игру. В атаке «Динамо СПБ» выступает более стабильно, забивая в 5 из 7 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Шилов, который забил 6 мячей в 17 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Леон Сатурн» 4:3 «Динамо СПБ»
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«Динамо СПБ» 0:2 «Иркутск»
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«Спартак-2» 2:1 «Динамо СПБ»
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«Динамо СПБ» 1:2 «Композит» (Кубок России)
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«Динамо СПБ» 1:1 «Зенит-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру
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Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
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Пропускает в 10 последних матчах
Анализ команды «Динамо-2 Москва»
Под руководством Павла Алпатова «Динамо-2 Москва» идет лидером турнира, однако последние игры показали нестабильность в обороне – команда пропустила 9 голов в 5 последних матчах. В атаке «Динамо-2 Москва» выступает более уверенно, забивая в среднем 1.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Денис Боков, забивший 8 голов в 14 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Вологда» 2:0 «Динамо-2 Москва»
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«Динамо-2 Москва» 0:0 «ФК Тверь»
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«Динамо-2 Москва» 3:1 «Леон Сатурн»
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«Иркутск» 2:1 «Динамо-2 Москва»
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«Динамо-2 Москва» 5:4 «Спартак-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
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Пропускает в 5 из 7 последних матчей
Тактический разбор
«Динамо СПБ» борется с кризисом, и их главная проблема – слабая защита, которая пропускает слишком много голов. Команде необходимо усилить оборону, чтобы противостоять атакующему потенциалу гостей. В свою очередь, «Динамо-2 Москва» имеет явные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми, несмотря на лидерство в турнирной таблице.
Личные встречи
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01.06.2024 – «Динамо-2 Москва» 5:2 «Динамо СПБ»
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27.08.2023 – «Динамо-2 Москва» 2:2 «Динамо СПБ»
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27.05.2023 – «Динамо СПБ» 1:3 «Динамо-2 Москва»
В последних личных встречах преимущество на стороне «Динамо-2 Москва», однако «Динамо СПБ» показывало способность забивать в играх против этого соперника.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Динамо СПБ»: 4.00
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Ничья: 3.50
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Победа «Динамо-2 Москва»: 1.85
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Обе забьют (1.70). Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота, учитывая проблемы обеих в обороне.
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Умеренная ставка: Победа «Динамо-2 Москва» (1.85). Команда является фаворитом и имеет явное преимущество по турнирному положению.
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Более рискованная ставка: Тотал больше 3.5 голов (2.30). В матчах этих команд часто происходит много голов, что делает этот вариант интересным.
Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.70.