«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024

Матч между «Осером» и «Монако» в рамках 4-го тура Лиги 1 обещает стать интересным противостоянием. «Аббе-Дешам» примет команды, каждая из которых имеет свои цели на этот матч: «Осер» пытается вернуться на победный путь, а «Монако» стремится закрепиться в топе таблицы.
«Осер»
Под руководством Кристофа Пелиссье «Осер» показал не самые стабильные результаты на старте сезона. Команда занимает 13-е место, имея на счету 3 очка после 3 туров. В последних двух матчах команда терпит поражения, пропуская в 4 последних играх. Однако атака у команды работает неплохо – 6 голов в последних 5 встречах. Главная проблема – слабая оборона, которая допускает в среднем 1.8 гола за матч.
Последние матчи:
«Монако»
«Монако» под руководством Адольфа Хюттера показывает хорошую форму в начале сезона, занимая 4-е место с 7 очками после 3 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах, выиграв три из них. В последних 5 матчах «Монако» забивает стабильно, в среднем 1.6 гола за игру, при этом пропускает очень мало – всего 0.6 гола за матч.
Последние матчи:
- «Монако» – «Ланс» 1:1
- «Лион» – «Монако» 0:2
- «Монако» – «Сент-Этьен» 1:0
Личные встречи:
- «Монако» 3:2 «Осер» – 01.02.2023
- «Осер» 2:3 «Монако» – 28.12.2022
- «Осер» 1:1 «Монако» – 15.01.2011
- «Монако» 2:0 «Осер» – 29.08.2010
- «Монако» 0:0 «Осер» – 29.03.2010
Анализ личных встреч:Последние встречи показывают преимущество «Монако». В двух последних играх «Монако» одержал победы с разницей в один мяч, что говорит о сложности матчей против «Осера». Однако текущее состояние «Монако» делает его фаворитом.
Статистика:
- «Осер» проиграл в 2 из последних 5 матчей, пропуская в среднем 1.8 гола за игру.
- «Монако» не проигрывает в 4 последних матчах, пропуская всего 0.6 гола за игру.
- Последние личные встречи завершались победами «Монако» с разницей в один мяч.
Прогноз и рекомендации для ставок:
С учетом текущей формы команд, «Монако» выглядит явным фаворитом. Учитывая проблемы «Осера» в защите, можно ожидать результативную игру со стороны гостей.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Монако» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 1.70.