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    • «Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024

    «Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024

    Матч между «Осером» и «Монако» в рамках 4-го тура Лиги 1 обещает стать интересным противостоянием. «Аббе-Дешам» примет команды, каждая из которых имеет свои цели на этот матч: «Осер» пытается вернуться на победный путь, а «Монако» стремится закрепиться в топе таблицы.

    «Осер»

    Под руководством Кристофа Пелиссье «Осер» показал не самые стабильные результаты на старте сезона. Команда занимает 13-е место, имея на счету 3 очка после 3 туров. В последних двух матчах команда терпит поражения, пропуская в 4 последних играх. Однако атака у команды работает неплохо – 6 голов в последних 5 встречах. Главная проблема – слабая оборона, которая допускает в среднем 1.8 гола за матч.

    Последние матчи:

    «Монако»

    «Монако» под руководством Адольфа Хюттера показывает хорошую форму в начале сезона, занимая 4-е место с 7 очками после 3 туров. Команда не проигрывает в 4 последних матчах, выиграв три из них. В последних 5 матчах «Монако» забивает стабильно, в среднем 1.6 гола за игру, при этом пропускает очень мало – всего 0.6 гола за матч.

    Последние матчи:

    Личные встречи:

    • «Монако» 3:2 «Осер» – 01.02.2023
    • «Осер» 2:3 «Монако» – 28.12.2022
    • «Осер» 1:1 «Монако» – 15.01.2011
    • «Монако» 2:0 «Осер» – 29.08.2010
    • «Монако» 0:0 «Осер» – 29.03.2010

    Анализ личных встреч:Последние встречи показывают преимущество «Монако». В двух последних играх «Монако» одержал победы с разницей в один мяч, что говорит о сложности матчей против «Осера». Однако текущее состояние «Монако» делает его фаворитом.

    Статистика:

    • «Осер» проиграл в 2 из последних 5 матчей, пропуская в среднем 1.8 гола за игру.
    • «Монако» не проигрывает в 4 последних матчах, пропуская всего 0.6 гола за игру.
    • Последние личные встречи завершались победами «Монако» с разницей в один мяч.

    Прогноз и рекомендации для ставок:

    С учетом текущей формы команд, «Монако» выглядит явным фаворитом. Учитывая проблемы «Осера» в защите, можно ожидать результативную игру со стороны гостей.

    Рекомендованные ставки:

    • Победа «Монако» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Монако» за коэффициент 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 13:03
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