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    • Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты

    Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты

    В матче 4-го тура чемпионата Франции «Осер» дома проиграл «Монако» со счетом 0:3.

    В первом тайме голами отметились Тило Керер и Вандерсон. В концовке еще один мяч забил Денис Закария.

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был заменен на 64-й минуте. Для него это второй матч в сезоне и первый, в котором он вышел в стартовом составе.

    «Монако» занимает в чемпионате Франции 2-е место с 10 очками. «Осер» идет 14-м с 3 баллами.

    Франция. Лига 1. 4-й тур

    Осер – Монако – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Керер, 8; 0:2 – Вандерсон, 25; 0:3 – Закария, 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 22:02
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