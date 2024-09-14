14.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
3-4-1-2
16
Леон
5
Жубал
4
Ошо
92
Акпа
20
Дьоманде
22
Равелосон
42
Овусу
26
Джоли
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
26
Джоли
77
77
26
Джоли
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
22
Равелосон
97
Айе
97
Айе
22
Равелосон
28
Перрен
5
Дануа
5
Дануа
28
Перрен
42
Овусу
45
Онаиву
45
Онаиву
42
Овусу
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
8
Камара
90
Синго
90
Синго
8
Камара
11
Аклиуш
27
Магасса
27
Магасса
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Осер
Монако
40
Тео Де Персен
ВР
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Осер - Монако
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
3
Количество передач
401
584
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
3.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Монако», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»