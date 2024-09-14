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  • «Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 18:50
Осер
14.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 3
Завершен
Монако
8' Т. Керер 25' Вандерсон 89' Д. Закария
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
5
Жубал
(К) ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
25
Хамед Траоре
АП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
77
Aristide Zossou
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
5
Кевен Дануа
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
3-4-1-2
16
Леон
5
Жубал
4
Ошо
92
Акпа
20
Дьоманде
22
Равелосон
42
Овусу
26
Джоли
25
Траоре
9
Синайоко
28
Перрен
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
12
Энрике
6
Закария
8
Камара
10
Головин
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
26
Джоли
77
77
26
Джоли
9
Синайоко
10
Диуссе
10
Диуссе
9
Синайоко
22
Равелосон
97
Айе
97
Айе
22
Равелосон
28
Перрен
5
Дануа
5
Дануа
28
Перрен
42
Овусу
45
Онаиву
45
Онаиву
42
Овусу
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
8
Камара
90
Синго
90
Синго
8
Камара
11
Аклиуш
27
Магасса
27
Магасса
11
Аклиуш
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
29
Бен-Сегир
Остались в запасе
Осер
Монако
40
Тео Де Персен
ВР
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Осер - Монако
3
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
13
16
Офсайды
1
3
Количество передач
401
584
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.52
3.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Монако», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Монако»

«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Осер
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