«Легких путей не ищем»: представитель Дзюбы – о трансфере Артема в «Акрон»

Леонид Гольдман, агент форварда Артема Дзюбы, высказался о трансфере игрока в «Акрон».

«В последние месяцы было нелегко и мне, и Артeму. Впрочем, за исключением одного трансферного окна в «Локомотиве» все эти периоды были довольно тяжeлые, нам стоило бы уже привыкнуть. Как говорится, лeгких путей не ищем, но хорошо всe то, что хорошо заканчивается. Жду с нетерпением, когда Артeм выйдет на поле в майке «Акрона». Он невероятно мотивирован, очень соскучился по футболу, хочет скорее выйти на поле и помочь ребятам.

Мы уже находимся в Тольятти, пообщались с руководством, все на позитиве. Ждeм с нетерпением матча с «Химками», надеюсь, уже там Артeм сможет дебютировать за свою новую команду», – сказал Гольдман.