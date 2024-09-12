Матч между «Сент-Этьеном» и «Лиллем» в рамках 4-го тура Лиги 1 обещает быть интересным, но ситуация для «Сент-Этьена» выглядит очень непростой. Команда Оливье Далль'Ольо находится в глубоком кризисе, проиграв все три предыдущих матча с общим счетом 0:7. В то же время «Лилль» под руководством Бруно Женезио, несмотря на поражение от ПСЖ, демонстрирует более сбалансированную игру и сохраняет хорошие шансы на победу.

Анализ команды «Сент-Этьен»

Главный тренер: Оливье Далль'Ольо

Последние результаты: «Сент-Этьен» проиграл три стартовых матча сезона, не сумев забить ни одного гола.

Статистика последних 5 матчей:

Забито голов: 3 (в среднем 0.6 за игру)

Пропущено голов: 10 (в среднем 2.0 за игру)

Команда показывает крайне слабые результаты как в атаке, так и в защите. Даже домашний стадион не помогает исправить ситуацию. «Сент-Этьен» испытывает серьeзные трудности и продолжает пропускать в каждом матче, не находя возможностей забивать.

Анализ команды «Лилль»

Главный тренер: Бруно Женезио

Последние результаты: Несмотря на поражение от ПСЖ в последнем туре, «Лилль» показал неплохую игру в предыдущих матчах, выиграв у «Анжера» и «Реймса».

Статистика последних 5 матчей:

Забито голов: 8 (в среднем 1.6 за игру)

Пропущено голов: 5 (в среднем 1.0 за игру)

«Лилль» демонстрирует более стабильную игру и в атаке, и в защите по сравнению с «Сент-Этьеном». Команда обладает потенциалом и сильным составом, что дает ей явные преимущества перед матчем с кризисным соперником.

Прогноз

«Сент-Этьен» переживает серьезные проблемы на старте сезона и не демонстрирует признаков улучшения. С другой стороны, «Лилль» выглядит более собранным, несмотря на неудачу в матче с ПСЖ. Гости должны воспользоваться слабостью хозяев и одержать победу.

Рекомендация: Победа «Лилля» за коэффициент 1.85.