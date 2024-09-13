Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 20:35
Сент-Этьен
13.09.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
6' М. Кафаро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К) ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
6
Луи Мутон
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
27
Корню
17
Эква
17
Муэффек
18
Амугу
22
Давиташвили
20
Кафаро
19
Стассен
3-2-1-3-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
3
Гудмундссон
21
Андре
27
Жегрова
32
Буадди
5
Кабелла
18
Байо
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
18
Амугу
6
Мутон
6
Мутон
18
Амугу
20
Кафаро
11
Олд
11
Олд
20
Кафаро
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
22
Сантуш
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
22
Сантуш
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
1
Брис Мобле
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
283
693
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Лилля», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Лилль»

«Сент-Этьен» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Сент-Этьен
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+