13.09.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3-3-1-2-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
5
Абдельхамид
27
Корню
17
Эква
17
Муэффек
18
Амугу
22
Давиташвили
20
Кафаро
19
Стассен
3-2-1-3-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
12
Менье
3
Гудмундссон
21
Андре
27
Жегрова
32
Буадди
5
Кабелла
18
Байо
17
Муэффек
5
Тардье
5
Тардье
17
Муэффек
18
Амугу
6
Мутон
6
Мутон
18
Амугу
20
Кафаро
11
Олд
11
Олд
20
Кафаро
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
3
Гудмундссон
5
Баккер
5
Баккер
3
Гудмундссон
32
Буадди
7
Гомес
7
Гомес
32
Буадди
22
Сантуш
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
22
Сантуш
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
1
Брис Мобле
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
283
693
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Сент-Этьен» против «Лилля», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»