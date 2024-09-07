В субботу, 7 сентября, в 9-м туре российской Первой лиги сыграют «Алания» и «Сочи». Матч пройдет во Владикавказе, начало – в 17:00 (мск).

«Алания»

Команда Султана Тазабаева занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 8 очков. «Алания» добыла 2 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей – 5:6.

Последние результаты «Алании» в Первой лиге:

«Сочи»

Сочинцы набрали 13 очков и занимают 4-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 13:10.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

Очная встреча

25.06.23 «Сочи» – «Алания» – 2:1 тов. матч.

Прогноз на матч «Алания» – «Сочи»

После серии выездных матчей без побед «Алания» постарается одержать победу над командой из лидирующей группы. «Сочи» добивается хороших результатов при яркой игре, в которой есть место ошибкам. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.85.