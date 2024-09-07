07.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
6
Тарба
30
Гаглоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
7
Сафронов
14
Крамарич
29
Никитин
77
Писарский
19
Бутаев
5
Багаев
5
Багаев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
77
Губиев
13
Засеев
13
Засеев
77
Губиев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
17
Макарчук
33
Алвес
33
Алвес
17
Макарчук
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
7
Сафронов
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
7
Сафронов
Остались в запасе
Алания
Сочи
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Алания - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сочи», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»