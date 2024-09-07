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  • «Алания» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

«Алания» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 15:50
Алания
07.09.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
29' Н. Абдоков
7' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
99
Нури Абдоков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-1-2-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Татаев
15
Плиев
77
Губиев
6
Макаров
6
Тарба
30
Гаглоев
23
Нафиков
99
Абдоков
88
Чимези
4-2-3-1
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
22
Кожемякин
17
Макарчук
14
Сааведра
5
Кравцов
7
Сафронов
14
Крамарич
29
Никитин
77
Писарский
19
Бутаев
5
Багаев
5
Багаев
19
Бутаев
6
Макаров
8
Хугаев
8
Хугаев
6
Макаров
77
Губиев
13
Засеев
13
Засеев
77
Губиев
30
Гаглоев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
30
Гаглоев
99
Абдоков
18
Тобоев
18
Тобоев
99
Абдоков
17
Макарчук
33
Алвес
33
Алвес
17
Макарчук
27
Заика
28
Магаль
28
Магаль
27
Заика
7
Сафронов
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
7
Сафронов
Остались в запасе
Алания
Сочи
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
32
Артём Карасёв
ЦЗ
6
Мурат Ышык
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Алания - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Сочи», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«Сочи»

«Алания» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Алания
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