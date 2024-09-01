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Слишкович ответил, может ли «Спартак» стать чемпионом

1 сентября 2024, 15:00
4

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил перспективы команды и трансферную политику.

«Видно, что «Спартак» при Станковиче – другая команда, пришли новые футболисты и тренер. Я брал команду, уже сделанную без сборов. Абсолютно другая ситуация по сравнению со мной. Клуб летом купил игроков, которых хотел Деян Станкович. Я, как болельщик, доволен результатами «Спартака» в этом сезоне.

Я знаю, что у них амбиции стать чемпионами. Ты не можешь покупать столько игроков, чтобы не бороться за чемпионство. Зимой покупали Угальде. Сейчас Барко, Жозе, Абена и Маркиньос. Конечно, руководство хотело усилиться и стать чемпионом. Почему бы и нет? У них чемпионские амбиции и это правильно, так и должно быть. Ты не можешь тратить за полгода около 40 миллионов евро ради второго или третьего места, особенно в такой период без еврокубков. Я сам смотрю матчи, один раз ходил на стадион в этом сезоне.

Чемпионство «Спартака» возможно. Чемпионат длинный – это марафон, а не спринт. Я очень надеюсь, что игроки не получат травм в течение сезона. Потому что в команде 22-23 очень сильных игрока обоймы. У «Спартака» и «Зенита» самые сильные скамейки в РПЛ. Я уверен, что и амбиции клубов чемпионские. Повторюсь, деньги тратятся не для призовых мест. Знаю, как сильно хотят выиграть чемпионство люди в клубе. Надеюсь, у них это получится. Надежда есть!», – сказал Слишкович.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Следующий соперник – «Динамо Мх» (15 сентября).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (4)
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Спартачище
1725195023
На Спартак тратятся деньги частной компании. зендид тратит бюджетные деньги, обкрадывая нас с вами. В т.ч. и поэтому Спартак народная команда с миллионами болельщиков по всей стране, а зендид - жалкий болотный нацпроект с горсткой фонадов из одного города
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subbotaspartak
1725197476
Да спартак всегда Чемпион, разговор о первом месте.
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