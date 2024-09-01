1 сентября 2024 года в 21:45 на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится матч 3-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ».
«Лилль»
«Лилль» в трех последних матчах одержал две победы:
- 28.08.2024: «Славия Прага» – «Лилль» 2:1;
- 24.08.2024: «Лилль» – «Анже» 2:0;
- 20.08.2024: «Лилль» – «Славия» 2:0.
«ПСЖ»
«ПСЖ» также демонстрирует впечатляющую форму, забив 10 голов в первых двух матчах Лиги 1:
- 23.08.2024: «ПСЖ» – «Монпелье» 6:0;
- 16.08.2024: «Гавр» – «ПСЖ» 1:4;
- 10.08.2024: «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» 1:1.
Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»
Матчи между «Лиллем» и ПСЖ всегда отличаются высокой напряженностью:
- 10.02.2024: «ПСЖ» – «Лилль» 3:1;
- 17.12.2023: «Лилль» – «ПСЖ» 1:1;
- 19.02.2023: «ПСЖ» – «Лилль» 4:3.
Обе команды уверенно начали сезон, а очное противостояние коллективов обещает быть зрелищным. Впрочем, поставим в этом матче на победу парижан за 1.85. Однако не будет исключать варианта, при котором обе команды забьют друг другу.