Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 3 тура французской Лиги 1, 1 сентября

    «Лилль» – «ПСЖ»: прогноз на матч 3 тура французской Лиги 1, 1 сентября

    1 сентября 2024 года в 21:45 на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле состоится матч 3-го тура Лиги 1 между «Лиллем» и «ПСЖ».

    «Лилль»

    «Лилль» в трех последних матчах одержал две победы:

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» также демонстрирует впечатляющую форму, забив 10 голов в первых двух матчах Лиги 1:

    Прогноз на матч «Лилль» – «ПСЖ»

    Матчи между «Лиллем» и ПСЖ всегда отличаются высокой напряженностью:

    • 10.02.2024: «ПСЖ» – «Лилль» 3:1;
    • 17.12.2023: «Лилль» – «ПСЖ» 1:1;
    • 19.02.2023: «ПСЖ» – «Лилль» 4:3.

    Обе команды уверенно начали сезон, а очное противостояние коллективов обещает быть зрелищным. Впрочем, поставим в этом матче на победу парижан за 1.85. Однако не будет исключать варианта, при котором обе команды забьют друг другу.

    Новости по теме
    Лига 1. «ПСЖ» победил в гостях «Лилль» (3:1) 1
    «Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024
    Сафонов вне заявки «ПСЖ» на игру с «Лиллем» – известна причина 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2024 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+