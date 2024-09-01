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  • «Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Лилль» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 20:35
Лилль
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
78' Э. Жегрова
33' Витинья (П) 36' Б. Барколя 90+2' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
22
Сантуш
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
27
Жегрова
18
Байо
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
4
Бералдо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
10
Асенсио
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
22
Сантуш
5
Кабелла
5
Кабелла
22
Сантуш
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
10
Асенсио
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Асенсио
10
Дембеле
9
Муани
9
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
2
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
4
Офсайды
2
2
Количество передач
187
341
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.83

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»

Лилль-ПСЖ смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Лилль
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