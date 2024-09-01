01.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-3-1-1
30
Шевалье
2
Манди
18
Диаките
4
Александро
3
Гудмундссон
22
Сантуш
10
Харальдссон
21
Андре
7
Гомес
27
Жегрова
18
Байо
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
51
Пачо
4
Бералдо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
10
Асенсио
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
7
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
7
Гомес
22
Сантуш
5
Кабелла
5
Кабелла
22
Сантуш
10
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Харальдссон
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
29
Барколя
7
Кан Ин
7
Кан Ин
29
Барколя
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
10
Асенсио
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Асенсио
10
Дембеле
9
Муани
9
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
2
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
4
Офсайды
2
2
Количество передач
187
341
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.83
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «ПСЖ», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»